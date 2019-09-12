Dünyanın bisiklet dostu şehirleri hangileri? Zirveyi bırakmayan kentler Kopenhag ve Amsterdam
35 dakika önce
Dünyadaki birçok şehirde iklim değişikliği politikalarına paralel olarak bisiklet alt yapıları geliştiriliyor. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke günlük ulaşımda motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanılmasını teşvik ediyor. Peki günümüzün bisiklet dostu şehirleri hangileri?
Dünyadaki birçok şehirde iklim değişikliği politikalarına paralel olarak bisiklet alt yapıları geliştiriliyor. Başta Avrupa Birliği yönetimi olmak üzere birçok ülke günlük ulaşımda motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanılmasını teşvik ediyor.
Türkiye'de de son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi şehrin üniversitelerini birbirine bağlayacak 56 kilometrelik bisiklet yolu inşaatı için düğmeye bastı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:30
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