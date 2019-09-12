Son Dakika Haberleri: Dünyanın bisiklet dostu şehirleri hangileri? Zirveyi bırakmayan kentler Kopenhag ve Amsterdam
Son Dakika Dünya Haber

Dünyanın bisiklet dostu şehirleri hangileri? Zirveyi bırakmayan kentler Kopenhag ve Amsterdam

35 dakika önce

Dünyadaki birçok şehirde iklim değişikliği politikalarına paralel olarak bisiklet alt yapıları geliştiriliyor. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke günlük ulaşımda motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanılmasını teşvik ediyor. Peki günümüzün bisiklet dostu şehirleri hangileri?

Dünyanın bisiklet dostu şehirleri hangileri? Zirveyi bırakmayan kentler Kopenhag ve Amsterdam, System.String[]

Dünyadaki birçok şehirde iklim değişikliği politikalarına paralel olarak bisiklet alt yapıları geliştiriliyor. Başta Avrupa Birliği yönetimi olmak üzere birçok ülke günlük ulaşımda motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanılmasını teşvik ediyor.


Türkiye'de de son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi şehrin üniversitelerini birbirine bağlayacak 56 kilometrelik bisiklet yolu inşaatı için düğmeye bastı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı
İspanya'da ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi, dev bir gösteri düzenlendi Anaokulunda tecavüze uğrayan çocuğun davası, polisin tavrı nedeniyle Myanmar'ı ayağa kaldırdı Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 09:06:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın bisiklet dostu şehirleri hangileri? Zirveyi bırakmayan kentler Kopenhag ve Amsterdam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]