Son Dakika Haberleri: Dünyanın Daha Fazla Merhamete İhtiyacı Var"

Dünyanın Daha Fazla Merhamete İhtiyacı Var"

30 dakika önce

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Batı ülkeleri, sınır duvarlarına çektiği tellere elektrik verirken, kendilerine doğru sığınmak için koşan mültecilere çelme takarken, bizler kapılarımızı açtık. Bugün dünyanın daha fazla merhamete ihtiyacı var." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Batı ülkeleri, sınır duvarlarına çektiği tellere elektrik verirken, kendilerine doğru sığınmak için koşan mültecilere çelme takarken, bizler kapılarımızı açtık. Bugün dünyanın daha fazla merhamete ihtiyacı var." dedi.

Kınık, Türk Kızılayı Rize Şubesi Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen yıl 50'ye yakın ülkeye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin yardım konusunda en cömert ülke olduğunu belirten Kınık, "Bugün Türkiye, gayrisafi milli hasılasından buna en fazla pay ayıran ülkedir, dünyanın en zengin ülkesi olmasa da. Türkiye dünyada en fazla muhacire, mülteciye, evini barkını ölüm korkusuyla terk etmiş insana kapılarını açmış ülkedir." diye konuştu.

Kınık, şu ifadeleri kullandı:

"Batı ülkeleri, sınır duvarlarına çektiği tellere elektrik verirken, kendilerine doğru sığınmak için koşan mültecilere çelme takarken, bizler kapılarımızı açtık. Bugün dünyanın daha fazla merhamete ihtiyacı var. Her gün 30 bin insan dünyada mülteci oluyor. Ölüm korkusuyla evini barkını terk edip çocuğuna gelecek sağlamak için, bir ümit için, Afrika, Asya'dan Avrupa'ya doğru geçmeye çalışırken, Akdeniz'de geçtiğimiz 10 yılda 30 bine yakın insan boğuldu."

Ülkenin insancıl devlet politikalarına Türk Kızılayının da destek verdiğini anlatan Kınık, "Güçlenen Türkiye'nin insani yardım kuruluşu Kızılay'ı güçlendirmek için çalışıyoruz. Kurumsal dönüşümümüzü güçlendirip bütçemizi artırdık. Yardım yaptığımız insan sayısı binlerce kat arttı." dedi.

Kınık, Orta Afrika ziyaretinde, Türkiye'nin "beklenen devlet" olduğunu gördüklerini, ülkenin bu anlamda beklentilere kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Daha sonra yapılan oylamada, Bahattin Karali yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Türkiye, Türk Kızılayı, Kınık, Güncel
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