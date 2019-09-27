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Dünyanın dört bir yanı Köşk Sosyete Pazarı'nda

42 dakika önce

Kayseri'de hem kaliteli hem de uygun fiyatlara vatandaşlara hizmet veren Köşk Sosyete Pazarı, dünyanın her yerinden misafirlerini ağırlıyor.

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Kayseri'de hem kaliteli hem de uygun fiyatlara vatandaşlara hizmet veren Köşk Sosyete Pazarı, dünyanın her yerinden misafirlerini ağırlıyor.


Fatih Karcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kültür paylaşımı projesi kapsamında Erasmus ile Portekiz, Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen misafirleri, modern pazarcılık anlayışını görmek için Köşk Sosyete Pazarı'nı tercih ettiler. Özellikle geleneksel ürünlerin bulunduğu alanlara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, ülke kültürünün bir arada olmasının çok özel ve güzel bir şey olduğunu belirtti.


Erasmus'la Türkiye'ye gelen Philip isimli öğrenci, "Ülkenizi ve Kayseri'yi çok sevdim. Özellikle insanlar çok sıcakkanlı ve yemekleriniz çok güzel ama biraz acılı ve baharatlı. Burası çok özel ve ilginç bir yer. Bütün ülke değerlerinin hepsinin bir arada görünmesi çok güzel bir şey" dedi.


Dünyanın her yerinden gelecek misafirlerini beklediklerini söyleyen Köşk Sosyete Pazarı Muhasebe ve Finans Müdürü Ömer Yıldıran, "Biz artık burada pazarcılık sisteminin üstünde çalışıyoruz ve modern pazarcılık sistemindeyiz. Bu modern pazarcılığı görmek için de dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor. Bu hafta da pazarımıza Fatih Karcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Erasmus ile birlikte Portekiz, Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen misafirlerini ağırlıyoruz. Kendileri pazarımızın çok kaliteli ve güzel bir yer olduğunu söylediler. Hizmetin ve alış verişin çok keyifli olduğunu ve ürünlerden memnun kaldıklarını belirttiler. Gelecek olan tüm misafirlerimizi de pazarımıza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Erasmus, Kayseri, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
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