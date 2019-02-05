Dünyanın Dört Bir Yanındaki Çinliler Domuz Yılı'nı Kutluyor

Dünyanın dört bir yanındaki Çinliler, Ay Takvimi'ne göre girdikleri yeni yılı dualar, aile ziyaretleri ve alışveriş çılgınlığı ile karşıladı.

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Dünyanın dört bir yanındaki Çinliler, Ay Takvimi'ne göre girdikleri yeni yılı dualar, aile ziyaretleri ve alışveriş çılgınlığı ile karşıladı

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