Son Dakika Haberleri: Dünyanın Dört Bir Yanındaki Çinliler Domuz Yılı'nı Kutluyor

Dünyanın Dört Bir Yanındaki Çinliler Domuz Yılı'nı Kutluyor

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanındaki Çinliler, Ay Takvimi'ne göre girdikleri yeni yılı dualar, aile ziyaretleri ve alışveriş çılgınlığı ile karşıladı.

">
Dünyanın dört bir yanındaki Çinliler, Ay Takvimi'ne göre girdikleri yeni yılı dualar, aile ziyaretleri ve alışveriş çılgınlığı ile karşıladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:04 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mourinho'ya İspanya'da Vergi Kaçakçılığı Suçundan 1 Yıl Hapis Cezası Peru'da Bir Uçak Arabaların Üzerine Acil İniş Yaptı

Demokratik Kongo Hükümeti Bakanlara 'Sefil Olmasınlar' Diye Ömür Boyu Maaş Bağladı Aşırı Sağcı Eski Milletvekili, İslam Karşıtı Kitap Yazarken Müslüman Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 23:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın Dört Bir Yanındaki Çinliler Domuz Yılı'nı Kutluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]