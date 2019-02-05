Dünyanın Dört Bir Yanındaki Çinliler Domuz Yılı'nı Kutluyor
1 saat önce
Dünyanın dört bir yanındaki Çinliler, Ay Takvimi'ne göre girdikleri yeni yılı dualar, aile ziyaretleri ve alışveriş çılgınlığı ile karşıladı.
Dünyanın dört bir yanındaki Çinliler, Ay Takvimi'ne göre girdikleri yeni yılı dualar, aile ziyaretleri ve alışveriş çılgınlığı ile karşıladı
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:04
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