Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu devam ediyor

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren Contemporary Istanbul'un (CI) 17. Edisyonu'na sanatseverlerin ilgisi sürüyor.

Contemporary Istanbul Vakfınca Haliç'teki Tersane İstanbul'da düzenlenen fuarda, 15 farklı ülkeden diplomat ve konsolosların katıldığı özel bir tur düzenlendi.

Davetlilerin fuarı gezmesinin ardından CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, kültür sanat ortamı ve sanatın Türkiye'de geldiği nokta üzerine "Art of Diplomacy" başlıklı bir konuşma yaptı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güreli, fuarın VIP ön gösteriminden sonra ziyaretçi sayısının azalacağını düşündüklerini ancak aksine arttığını ve uluslararası ilginin de devam ettiğini söyledi.

"Bizim fuarımız İstanbul gibi olmalı"

Güreli, Contemporary Istanbul'un uluslararası dünyadan sanat ve kültür odaklı insanları İstanbul'a çektiğini ifade ederek, "Bugün de 20'ye yakın ülkenin İstanbul başkonsoloslarını eşleriyle beraber burada ağırlıyoruz. Bunların arasında Batı dünyası var. Rusya, Çin, Güney Amerika'dan da var. İstanbul'un kültür sanat ortamını görmelerini istedik." dedi.

Haliç'in Tersane İstanbul ve Feshane'nin de açılmasıyla İstanbul'un yeni bir sanat merkezi olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Güreli, şunları kaydetti:

"İşte bunlar hep İstanbul'u daha iyiye taşımak, daha iyi noktaya doğru götürmek ve bu şehre katkılarını planlamak için adımlar. Comtemporary Istanbul kurulduğundan beri hep öncü olmak istedi. Hiçbir zaman hiçbir fuarı taklit etmedi. Hep farklılıklar yarattı. Birçok konuda yenilikler yaptık, öncülükler yaptık. Buna devam edeceğiz. Çünkü İstanbul dünyanın en güzel ve en farklı şehri, bir benzeri yok. Bizim fuarımız İstanbul gibi olmalı."

Contemporary Istanbul hakkında

Toplam 22 ülkenin galerilerinin katılacağı fuarda, 193 Galeri, Hestia, Wadström Tönnheim, Marbella, Dedicace ve Mucciaccia Contemporary, ilk kez yer alıyor.

Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye'de farklı çağdaş sanat girişimleri Are Projects, İmalat-hane, Kvareli Foundation for Contemporary Art, Loading Art Space, Noks Art Space, OMM, Viable ve Video-Ist'e ev sahipliği yapıyor.

Fuarın 17. yaşının dikkati çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile "The Yard" sergisi, CI Dialogues by CIF, ileri dönüşüm temasıyla Contemporary Istanbul Vakfı -Artist in Residence Programı ve Jeff Koons'un BMW iş birliğindeki araba tasarımı bulunuyor.

The Yard heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisinde ise bu yıl Anke Eilergerhard, Ardan Özmenoğlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Can Yıldırım, Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Cavuşoğlu, Güvenç Özel, Halil Altındere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martian Tabakov, Osman Dinç, Renee Levi, Sergen Şehitoğlu, Stijn Ank, Ayşe Erkmen, Uğur Cinel ve Vuslat'ın 22 farklı eseri sergileniyor.

Fuara ücretsiz seferler

Anadolu ve Avrupa yakalarından Contemporary Istanbul tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana sefer ile sanatseverler Tersane Istanbul'u ziyaret edebilecek. Ek olarak tüm Deniz Taksi duraklarından sanatseverler 22 Eylül'e kadar Tersane Istanbul'a ulaşabilecek.

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından organize edilen CI Dialogues programı ise bu yıl Contemporary Istanbul'un 2015-2016 yıllarında sanat direktörü olarak görev yapan Marc Olivier Wahler ile kurgulandı.

Fuar, 22 Eylül'e kadar genel ziyaretle sanatseverlerle buluşacak.