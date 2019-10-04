Dünyanın efendileri - amerikan merkez bankası karteli

ABD'li yazar Dean Hederson'ın "Amerikan Merkez Bankası Karteli" alt başlıklı "Dünyanın Efendileri" adlı kitabı, Tuncer Altekin'in çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel ekonomiye hükmeden sekiz aile tarafından nasıl yönetildiğinin perde arkasındaki öyküsünü anlatan "Dünyanın Efendileri"nin tanıtımında şöyle deniliyor:

"Fed bugün ne ABD Kongresi'nin kontrol edebildiği ne de ABD başkanının müdahale edebildiği bir kurum. Çünkü dünyanın elit aileleri tarafından yönetilen bu kurum haliyle onların çıkarlarına hizmet ediyor.

"Faiz oranları, enflasyon, basılacak banknot miktarı, ekonomik durgunluk ya da canlanma için hep bu finansal elitin çıkarları doğrultusunda karar veriliyor.

"Bu kitapta, genetik araştırmalardan uzay programlarına, Amerikan İç Savaşı'ından İkinci Dünya Savaşı'na kadar küresel elitin dünyayı nasıl yönlendirdiğine şahit olacaksınız.

"Dean Henderson, kitabın sonunda küresel finansal elitin egemenliğinin kırılması, bunun da ötesinde bambaşka bir dünya için dikkate değer öneriler sunuyor.

"ABD'nin küresel hegemonyasının zayıfladığı, kartların yeniden dağıtıldığı ve tüm kesimlerin güvenini yitirmiş, manipülasyona dayalı, sürdürülemez durumdaki küresel finansal dünyada olmayacak şeyler değil bunlar…"

Dean Henderson, Güney Dakota, Faulkton'da bir sığır çiftliğinde doğdu ve büyüdü. Güney Dakota Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Montana Üniversitesi'nden çevre çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Left Hook başlıklı köşe yazıları; Infowars, Globalresearch.ca, David Icke ve diğer web sitelerinde yayımlandı. Yazıları basılı medyada Multinational Monitor, In These Times, Paranoia ve diğer yayınlarda yayımlandı. Veterans Today &Rense.com'da yazıları yayımlanmakta ve Press TV, RT ve diğer uluslararası TV istasyonlarında düzenli olarak programlara katılmaktadır. Dean Henderson, 50 ülkede bulunmuş bir gezgindir. 2004'te eşiyle birlikte ikamet ettiği Missouri 8. bölgeden ABD Kongresi için Demokrat Parti adayı oldu. Dünyanın Efendileri dışında, dört kitabın daha yazarıdır: Dört Atlı: Büyük Petrol ve Körfez'deki Bankacıları, Sekiz Aile ve Küresel İstihbaratı, Narkotik ve Terör Şebekesi, Minnettar Yoksullar: 50 Ülkede Devrim. (Fotoğraflı)