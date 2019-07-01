Dünyanın elektrikli bataryaya sahip ilk hibrit yolcu gemisi Norveç'ten yola çıktı
44 dakika önce
Dünyanın elektrikli bateriye sahip ilk hibrit yolcu gemisi (Cruise) Roald Amundsen Norveç'ten yola çıktı. Zorlu iklim koşulları ve dalgalara dayanıklı olarak üretilen türünün ilk örneği yolcu gemisi 500 kişilik kapasiteye sahip.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:53
Dünyanın elektrikli aküye sahip ilk hibrit yolcu gemisi (Cruise) Roald Amundsen Norveç
'ten yola çıktı.
Zorlu iklim koşulları ve dalgalara dayanıklı olarak üretilen türünün ilk örneği yolcu gemisi 500 kişilik kapasiteye sahip. Normal motoru bio dizel yakıtıyla çalışan gemi, sadece bataryalar devreye girdiğinde 45-60 dakika arası yol alabiliyor.
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