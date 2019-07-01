Son Dakika Haberleri: Dünyanın elektrikli bataryaya sahip ilk hibrit yolcu gemisi Norveç'ten yola çıktı
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Dünyanın elektrikli bataryaya sahip ilk hibrit yolcu gemisi Norveç'ten yola çıktı

44 dakika önce

Dünyanın elektrikli bateriye sahip ilk hibrit yolcu gemisi (Cruise) Roald Amundsen Norveç'ten yola çıktı. Zorlu iklim koşulları ve dalgalara dayanıklı olarak üretilen türünün ilk örneği yolcu gemisi 500 kişilik kapasiteye sahip.

Dünyanın elektrikli bataryaya sahip ilk hibrit yolcu gemisi Norveç'ten yola çıktı, System.String[]
Dünyanın elektrikli aküye sahip ilk hibrit yolcu gemisi (Cruise) Roald Amundsen Norveç'ten yola çıktı.

Zorlu iklim koşulları ve dalgalara dayanıklı olarak üretilen türünün ilk örneği yolcu gemisi 500 kişilik kapasiteye sahip. Normal motoru bio dizel yakıtıyla çalışan gemi, sadece bataryalar devreye girdiğinde 45-60 dakika arası yol alabiliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:53 
Norveç, Dünya
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