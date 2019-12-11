Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı - Son Dakika
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Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı

6 saat önce

Kanada'da dünyanın tamamen elektrikli ilk ticari uçağıyla deneme uçuşu yapıldı.

Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı, System.String[]

Kanada'da dünyanın tamamen elektrikli ilk ticari uçağıyla deneme uçuşu yapıldı.

Harbour Air'den yapılan açıklamada, uçak motoru üreten MagniX şirketi ile deniz uçakları işleten Harbour Air ortaklığında Vancouver kentinde, motoru tamamen elektrikten güç alan 6 yolcu kapasiteli ticari deniz uçağının deneme uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Uçuşu yapan DHC-2 Beaver adlı uçağın 750 beygir gücünde bir elektrikli motor taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Bu tarihi uçuş, havacılıkta üçüncü bir devrin, elektrik devrinin başlangıcını simgeliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, deneme uçuşunun dünyanın ilk elektrikli uçak filosunu kurmanın ilk adımı olduğu vurgulandı.

Harbour Air, 2022'ye kadar tüm filosunu elektrikli uçaklardan oluşturmayı hedefliyor.

Havacılık sektörü, sera gazı salımlarını azaltma amacıyla elektrikli motorlara yöneliyor. Ancak, uzun mesafeler kat edebilecek elektrikli uçaklar üretilmesi sektörün önündeki en büyük zorluklardan bir olarak görülüyor.

Vancouver, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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