"Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı" olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler - Son Dakika

"Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı" olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler

11.12.2020 10:09

"Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı" olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden iki bilim insanı 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları' listesine girdi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden 2 bilim insanının...

"Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı" olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden iki bilim insanı 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları' listesine girdi

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden 2 bilim insanının Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen çalışma sonucunda 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları' listesinde yer aldığı bildirildi. Ödül alan Prof. Dr. Adem Ersoy ile Prof. Dr. Haşim Kelebek, haberi kendilerini tebrik için arayan arkadaşlarından öğrendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Loannidis tarafından yönetilen bir araştırma ekibince yayınlanan, standart atıf göstergeleri temelinde 8 milyon araştırma görevlisinin içerisinden dünyanın en iyi 159 bin 684 bilim insanını kapsayan yüzde 2'lik bir veri tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanına Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurucu rektörü ve Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Ersoy "Yıllık Etki" ile "Kariyer Boyu Etki" listesine, Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Haşim Kelebek de "Yıllık Etki" listesinde yer aldı.

Yapılan sıralama bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak hesaplandı. Çalışmada bu göstergeler kullanılarak bilim insanları, 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırıldı.

"Çok memnun oldum"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adem Ersoy, "Bu dünya çapında bir ödül. Yaklaşık 54 kriterin referans alındığı bir çalışma. Bu çalışmada kategoriler ikiye ayrılmış. Birincisi 'Yıllık Etki', diğeri de 'Kariyer Boyu Etki'. Türkiye'den 857 kişi bu ödülü aldı. Bizden de ben ve bir arkadaşım bu ödülü aldık. Ben 'Yıllık Etki' ve 'Kariyer Boyu Etki' kategorisine girmiş bulunmaktayım. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Böyle bir çalışmadan haberim de yoktu. Çok mutluyum. Adana için çok mutluyum. Üniversitem, Adana ve ülkem adına çok mutlu, memnun oldum. Yıllar boyu emeklerinizin birikiminden elde edilen bir ödül. Çok memnun oldum" diye konuştu.

"Tebrik için aradıklarında öğrendim"

Prof. Dr. Haşim Kelebek ise ödül haberini tebrik telefonlarından öğrendiğini belirterek, "Ben böyle bir haberi beklemiyordum. Başka üniversitelerden arkadaşlarım tebrik için aradıklarında öğrendim. Mutluyum, gururluyum. Adana'dan gıda bilimleri alanında ödül alan bilim insanı benim. 857 bilim insanı Türkiye'de ödül aldı ancak gıda bilimleri üzerine 27 kişi ödül aldı. Ben de o 27 kişi içerisinde ilk 17'de yer alıyorum. Daha önce bu ödülün ismini duymuştum ama çok sınırlı bir liste yapılmıştı. Bu sene çok kapsamlı ve gurur veren bir liste olmuş" ifadelerini kullandı.

Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler
Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler
Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler
Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler

Teknoloji Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Alparslan Türkeş, Adana, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı' olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler - Son Dakika


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