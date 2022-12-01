2018'deki felaket yeniden yaşanabilir! 38 yıl sonra harekete geçen yanardağda lav akışı sürüyor

Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'da 38 yılın ardından geçtiğimiz 28 Kasım'da patlama meydana geldi. Aktif hale gelen yanardağın lav püskürttüğü anlar havadan görüntülendi.

LAVLAR 2 GÜN İÇİNDE ANA YOLA ULAŞABİLİR

Lavların adadaki ana yolun yanı sıra yanardağın kuzeyinde yer alan gözlemevine doğru ilerlediği belirtildi. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nden (HVO) Ken Hon, lavların mevcut akış hızında ana yola 2 gün içinde ulaşabileceğini ifade etti.

EN SON 1984'TE PATLAMIŞTI

4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa'daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.

2018'DE 700 EV YOK OLMUŞTU

Mauna Loa ayrıca Hawaii'nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Kilauea Yanardağı'nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti.