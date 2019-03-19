Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Atatürk Heykeline Doğru Heyecanlı Atlayış

Dünyanın En Büyük Atatürk Heykeline Doğru Heyecanlı Atlayış

32 dakika önce

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline doğru heyecanlı atlayışARTVİN - Base jump (binalar, kuleler, köprüler üzerinden paraşütle atlama) sporcusu Cengiz Koçak, Artvin'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünde "Wingsuit"le Atabarı Kayak Tesislerinden Atatepe'ye uçuş yaptı.

Dünyanın En Büyük Atatürk Heykeline Doğru Heyecanlı Atlayış, System.String[]
Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline doğru heyecanlı atlayış

ARTVİN - Base jump (binalar, kuleler, köprüler üzerinden paraşütle atlama) sporcusu Cengiz Koçak, Artvin'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünde "Wingsuit"le Atabarı Kayak Tesislerinden Atatepe'ye uçuş yaptı.
Uçuş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koçak, bulabildiği yüksek yerlerden ve uçurumlardan atlamak için sürekli gezdiğini ifade etti. Yaklaşık 6 önce "Gökperest" isimli bir takım kurduklarını anlatan Koçak, "Bu takımla Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykelinin bulunduğu yerden uçuş planı hep akılımdaydı. Takım arkadaşlarımla buraya geldik. Atabarı Kayak merkezinden takım arkadaşım Ferdi Toy'ile uçuş yaptık. Atatepe'ye bin metre yatay mesafede ve 500 metre yükseklikte. 5 dakika uçunca Atatürk Heykelinin üzerinden geçiş yaptık. Ben Çoruh Nehrini yanına iniş yaptım. Hava çok soğuktu. Rüzgar çok sertti ve kötüydü. Çok üşüdük ama ulaştığımız sonuca değdi" dedi.
"Gökperest takımı olarak olabildiğince yeni yerler bulup, atlayışlarımıza devam etmek"
Bundan sonra Rize, Trabzon Gümüşhane'de atlayış yapmayı planladıklarını anlatan Koçak, "Gökperest takımı olarak olabildiğince yeni yerler bulup, atlayışlarımıza devam etmek. Uçaklardan 6 bin atlayışım var. Bunun gibi uçurumlardan da bine yakın atlayışım var. Dünyada 44 farklı ülkede atlayış yaptım. Guinness'e giren bir rekorum var. Artvin'de Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında da uçup yapmak en büyük hayalim" İfadelerine yer verdi.
"Artvin'de bundan sonra ayine atlayışlar yapmayı planlıyoruz"
Yamaç paraşütü akrobasi pilotu Ferdi Toy'da ise, "Akrobasi Milli Takım Sporcusu olduğu söyledi. Gökperest atkımın sporcuları olarak farklı atlayışlar için yollardayız. Gittiğimiz her şehirde, farklı projeler yaratamaya çalışıyoruz. Artvin'de de Atatürk Heykelinden Wingsuit'le geçiş projemiz vardı. Bun için bölgeye gelerek incelemelerimizi yaptık. Bölgenin dağlık durumunu ve kalkış yapabileceğimiz noktaları belirledik. Atabarı Kayak tesislerinden uçuş için kalkış yaptık. Vadinin içinde uçtuğumuz için yamaç paraşütü için tehlikeli bir durum bu. Sürekli türbülans barındıran yerler buralar. Bizlerde bunları göz önünde bulundurarak tüm güvenlik önemlerimizi aldık. Başarılı bir uçuş yaparak ben heykelin bulunduğu bölgeye iniş yaptım. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Artvin için yeni projelerimiz var. İlerde burada başka atlayışlar yapacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: İHA

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