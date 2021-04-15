"Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız" - Son Dakika

"Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız"

15.04.2021 15:51

İzmir'de yaşayan Balkan göçmenlerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

İzmir'de yaşayan Balkan göçmenlerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer ziyarette, Türkiye ve dünyaya Balkan kültürünü tanıtacak büyük bir festival düzenlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını müjdeledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de çeşitli derneklerin çatısı altında toplanan Balkan göçmenlerinin temsilcilerini ağırladı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun eşlik ettiği ziyarette; İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Vekili Hüseyin Paşaoğlu, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı İlhami Yıldız, İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, Bosna Sancak Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Beyazıt, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bilgin Çelik ve Doç. Dr. Sali Saliji de yer aldı. Heyet, Balkan kültürünü daha geniş kitlelere yaymayı amaçlayan projelerinden, beklenti ve taleplerinden söz etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay'ın da eşlik ettiği toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "İzmir'de iki milyonu aşan Balkanlardan göç etmiş yurttaş adına teşekkür ederim. Bölgeyi geziyorum. Sizin farklı belediyecilik ve hizmet anlayışınız konuşuluyor. Balkanların sesi olabilmek için ortak projeler yapmak isteriz. Balkan çalıştayı, festivali, Balkan ülkelerinin elçileri ile ortak faaliyetler ve Balkan ülkelerindeki belediyelerle dostluk ilişkileri kurabilmek için köklü bir dayanışmaya ihtiyaç var" dedi.

"Siz el ele verirseniz olur"

Balkan derneklerinin temsilcilerinin yaptıkları çalışmaları ve taleplerini aktardıktan sonra konuşan Başkan Tunç Soyer, Balkan kültürünün tanınmasını sağlamak gerektiğinin altını çizerek, "Siz el ele verirseniz, bu hikayeye inanırsanız büyükşehir olarak dünyanın en büyük Balkan festivalini yapmaya hazırız. İşin içinde gastronomi, müzik, tiyatro, plastik sanatlar olmalı. Bunları derli toplu görmeliyiz" dedi.

Türkiye'ye örnek olacak kapsamlı bir Balkan Festivali düzenlemek için çalışmaların başlatılacağını söyleyen Başkan Soyer, "Balkan dernekleri ile birlikte yol alarak güzel bir festival yapalım. Orada Batı Trakya'nın, Bosna Hersek'in sorunu nedir, azınlık Türkler meselesi ne anlama geliyor, akademisyen, büyükelçiler tartışsın. Bu hikayeyi bir festival ile renklendirerek, işin içine Balkan kültürünün köklerine dair hikayeleri de yerleştirerek Türkiye'ye, dünyaya anlatalım. Bir Yürütme Kurulu oluşturalım ve işe başlayalım" şeklinde konuştu.

Ziyarette dernek temsilcileri, İzmir'de yaşayan Balkan ve Rumeli kökenli sanatçılar ile ortak çalışmaların yapılması, öğrenci değişim programlarının desteklenmesi, Srebrenitsa katliamını dünya kamuoyuna duyurmak için bir maraton düzenlenmesi, Balkan mutfağının tanıtılması için etkinlikler yapılması gibi önerilerinden söz etti. - İZMİR

Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız
Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız

Tunç Soyer, Festival, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız' - Son Dakika


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