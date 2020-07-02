Dünyanın en büyük batık uçağı su altını keşfetmek isteyenleri bekliyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük batık uçağı su altını keşfetmek isteyenleri bekliyor

Dalış turizminin canlandırılması amacıyla 4 yıl önce Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batırılan dünyanın en büyük batık uçağı, resifleşen büyüleyici görünümüyle yerli ve yabancı dalgıçları bekliyor.

Dalış turizminin canlandırılması amacıyla 4 yıl önce Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batırılan dünyanın en büyük batık uçağı, resifleşen büyüleyici görünümüyle yerli ve yabancı dalgıçları bekliyor.

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Özel bir hava yolu şirketinde yaklaşık 36 yıl hizmet verdikten sonra 2016 yılında Kuşadası'na batırılan 54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde ve 47 ton ağırlığındaki Airbus A300 kargo uçağı, balıklar için önemli bir resif noktası oldu.

Dalgıçlara büyüleyici bir dalış serüveni sunan batık uçak, AA ekibince görüntülendi.

Uçağın gövde dahil tüm kısımlarının halen ilk günkü halini koruması dikkati çekerken, batığın içerisinde ise birçok balık türü görüntülere yansıdı.

Kentte dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük batık uçağıyla birlikte bölgede dalış turizminin çok canlandığını anlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel dalgıçların bölgeye geldiğini fakat Kovid-19 salgını dolayısıyla yerli turistle dalışların gerçekleştiğini ifade eden Saraçoğlu, denizlerde yaşanan hareketliliğin az olduğunu ve su altı görüntüsünün de istedikleri düzeye geldiğini belirtti.

Saraçoğlu, "Burada birçok canlı türünü görmek mümkün. Karagöz ve sargoz sürülerini görmek mümkün. Uçağın bağlı olduğu tonoz yuvalarında mığrı balıkları ve yanında bulunan bir yengeçle karşılaştık." dedi.

"Dalgıçlar için vazgeçilmez bir dalış noktası oldu"

Batığın olduğu lokasyonda daha önce dalış yapılmadığını belirten Saraçoğlu, "Uçak batırılmadan önce bu bölgede bir dalış gerçekleştirilmiyordu. Uçağın batırılmasıyla birlikte Kuşadası'nda yeni bir dalış noktası olmuş oldu. Dolayısıyla bu bölge su altı canlılığı açısından zenginleşti. Çünkü uçakta birçok balık yuvalandı. Dalgıçlar için vazgeçilmez bir dalış noktası oldu. Burada avlanmak yasak. Sadece dalış yapılabiliyor. Eğer kaçak avlanma olmaz ise balık popülasyonu daha da çoğalacaktır." ifadelerini kullandı.

Su altı fotoğrafçılarının da batığa yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Saraçoğlu, "Buraya dünyanın birçok yerinden yabancı turistler ile Türkiye'nin farklı noktalarından dalgıçlar geliyor. Her sene burayı merak eden dalgıçları misafir ediyoruz ve su altının büyüleyen güzelliğini görme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Uçağa dalış yapan Ezgi Vatansever ise "Türkiye'nin farklı noktalarında dalış yaptım. Batık uçağa dalmak ise çok ayrı bir keyif. Orada resifleşmiş bir batığı gözlemlemek çok keyifliydi. Herkesin de görmesini istiyorum." dedi.

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:43 Kaynak: AA

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