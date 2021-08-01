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Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı - Son Dakika

Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

01.08.2021 14:52

Bakan Varank'ın tersanede incelemelerde bulunması Canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yapması Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı YALOVA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde...

Bakan Varank'ın tersanede incelemelerde bulunması

Canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yapması Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

YALOVA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde üretilen dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Altınova ilçesindeki Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı temel atma töreninin ardından Cemre Tersanesi'ne geçen Bakan Varank, burada tersaneyi gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

Varank, tersaneyi gezdiği sırada yapımı Norveç'e üretilen ve 2023'te teslim edilmesi planlanan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Daha sonra Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Bakan Varank ve beraberindekilere sunum yaptı.

Buradaki ziyaretin ardından Gürdesan Tersanesine geçen Varank, tersanedeki üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

Mustafa Varank, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı - Son Dakika


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