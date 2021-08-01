Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı - Son Dakika

Bakan Varank'ın tersanede incelemelerde bulunması

Canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yapması Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

YALOVA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde üretilen dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Altınova ilçesindeki Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı temel atma töreninin ardından Cemre Tersanesi'ne geçen Bakan Varank, burada tersaneyi gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

Varank, tersaneyi gezdiği sırada yapımı Norveç'e üretilen ve 2023'te teslim edilmesi planlanan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Daha sonra Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Bakan Varank ve beraberindekilere sunum yaptı.

Buradaki ziyaretin ardından Gürdesan Tersanesine geçen Varank, tersanedeki üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.