Üye Girişi
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı - Son Dakika

Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı

04.06.2021 14:59

Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı Eşsiz görüntüler oluşturan hasat, drone ile havadan görüntülendi Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı başladı.

Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı

Eşsiz görüntüler oluşturan hasat, drone ile havadan görüntülendi

ŞANLIURFA - Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı başladı. Eşsiz görüntüler oluşturan hasat, drone ile havadan görüntülendi.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fiğ gibi ürünler yetiştiriliyor. 1 milyon 633 bin 244 dekar arazi üzerinde tarım yapılan işletmede, büyük bölümü sulu tarım yapılan 678 bin 449 dekar alandaki buğday hasadı başladı.

157 biçerdöver, 140 kamyon ve çok sayıda işçi çalışıyor

Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat sezonu 157 biçerdöver, 140 kamyon ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmeden bu yıl 200 bin tonun üzerinde kaliteli buğdayın elde edilmesi bekleniyor. Ülkenin ekonomisine ciddi katkıda bulunan işletmeden çıkan buğdaylar ülke çiftçisinin tohum ihtiyacını karşılarken, üründen elde edilen saplar ise işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor. İhtiyaç fazlası olan saplar ise iç piyasada satışa sunuluyor.

İşletme bitkisel üretim müdür yardımcısı Muhammet Altıparmak, yaptığı açıklamada, verimli arazilere sahip TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'nde toplam arazi varlığının bir milyon 633 bin 244 dekar olduğunu, bunun yaklaşık 1 milyonun ise tarla olduğunu söyledi. Türkiye'de ve dünyada kendi alanında en büyük arazi varlığına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat işlemlerinin devam ettiğini belirten Altıparmak, "Önceden işletmede kuru tarımla üretim yapılıyordu. Ancak son yıllarda ciddi yatırımlar gerçekleştirilerek, 696 bin 475 dönüm alanda basınçlı modern sulama sistemine geçildi. Sulama sistemleri sayesinde buğdayda bu yıl verim artışı bekliyoruz. Türkiye'de ve dünyada kendi alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hasat işlemlerimiz devam ediyor. Eskiden tarlalar bir yıl dolu, bir yıl boş dediğimiz nadas sistemiyle işlenirdi. Şimdi her yıl ciddi verim alınan bir sisteme döndük. İşletmemizde yaklaşık 60 bin dönüm alanda mercimek hasadımız gerçekleşti. Buğday hasadına ise devam ediyoruz. 594 bin 849 dekar alanda buğday hasadı gerçekleştiriyoruz. Hasatta güzel verimler alıyoruz, verim adına olumlu bir rekolte tahmini bekliyoruz. Her yıl münavebe dediğimiz planlı ekim nöbeti sistemine göre ekim alanları değişiyor ama yine de 200 bin tonun üzerinde bir rekolte tahminiyle bu yılı hedefliyoruz. Yani buradan 160 bin tonun üzerinde buğday tohumu elde etmeyi düşünüyoruz. İşletmemizin ana vazifesi buğday tohumu üretmektir, bizde tohum üretip çiftçiye dağıtım amacıyla hareket eden bir kuruluşuz, rekolte bir anlamda çiftçinin alacağı tohum anlamına da gelmektedir. İşletmemizde 14 çeşit tohumluk buğday üretilmekte, bu tohumluk buğdayların tamamı yüksek kalitede talep gören ekmeklik ve makarnalık çeşitlerden oluşmaktadır Her yıl değişmekle beraber işletmemizin toplam tohumluk dağıtımı 100 bin ton civarına ulaşmaktadır" dedi.

"Yılda iki ürün almaya başladık"

Sulama ile birlikte tarladan yılda iki ürün almaya başladıklarını ifade eden Altıparmak, işletmedeki toprağın çok verimli olduğunu dile getirdi. Altıparmak, hasat sezonuna başladıkları için heyecanlı olduklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını da aktararak, "Hasada başladığımız andan itibaren 16 grupta toplam 157 biçerdöver ve 140 adet kamyonla çalışıyoruz. Çok sayıda işçi görev alıyor. Hasat her birimde ayrı ayrı kurban kesilerek, törenle başlar. Çünkü her birimde farklı gruplar çalışmaktadır. Bu şekilde hasada başlayıp, kazasız belasız hasadı bitirme niyetiyle hareket ediyoruz. Ayrıca 38 tane ayrı yangın kontrol noktası kurduk. Herhangi bir yangının söz konusu olması durumunda koordineli ve hızlı bir şekilde müdahale yapıp kontrol altına alıyoruz. Yaklaşık bir ay süren işlemler oluyor, hasattan elde ettiğimiz sapları ise yem olarak kullanıyoruz. İşletmemizde hayvancılık tesislerimiz mevcut, ciddi miktarda kaba yem ihtiyacı olan bu tesislerde sapları kaba yem olarak kullanıyoruz. Fazla kalanı ise iç piyasada satışa sunulduğu" diye konuştu.

Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı
Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı

Suriye, Buğday, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

Son Dakika Haberleri
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
16:00 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu
15:56 Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor
15:27 Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
15:24 CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?
15:18 Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı! TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!         
16:29
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor         
15:57
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 16:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en büyük çiftliğinde buğday hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement