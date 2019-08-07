Dünyanın en büyük dev yelkenli kruvaziyeri Alanya'ya demirledi
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Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2" 253 mürettebat ve 291 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde demir attı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:31 Kaynak: İHA
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2" 253 mürettebat ve 291 yolcusuyla Antalya
'nın Alanya
ilçesinde demir attı. Kos
adasından demir alan Dünya'nın en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Fransız bandıralı "Club Med 2" isimli kruvaziyer, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar sabah saat saatlerinde 253 mürettebat ve çoğunluğu Fransız 291 yolcusuyla demir attı. Yelkenli olmasından dolayı Alanya Limanı'nın yaklaşık 500 metre açıklarında demir atan gemiden yolcular filikalarla karaya taşındı. Gemiden inerek karaya ayak basan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bugün saat 17.30'da Alanya'dan hareket edecek gemi, Finike
Limanına demir atacak. Turuna Kekova, Bodrum
ile devam ettirecek olan lüks gemi, Didim
ve Yunan adalarının ardından 21 Ağustos'ta tekrar Alanya'ya gelecek. - ANTALYA
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