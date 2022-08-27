Dünyanın en büyük dijital oyun fuarı olan 'Gamescom', Almanya'nın Köln şehrinde kapılarını açtı. Dijital oyun alanında dev firmaların yer aldığı fuara, YTÜ Yıldız Teknopark'ın önderliğinde Türkiye'den önemli şirketler ve kurumlar da katıldı.

YTÜ Yıldız Teknopark, Gamescom'da yerini aldı

13 yıldır düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük dijital oyun fuarı olarak sayılan 'Gamescom', uluslararası birçok oyun şirketinin katılımıyla kapılarını oyunseverlere açtı. Türkiye'den de 21 oyun şirketinin yer aldığı fuara; 53 ülkeden bin 100 şirket katıldı.

Oyun alanındaki son gelişmelerin duyurulduğu, sektörle ilgili konferanslar ve etkinliklerin gerçekleştirildiği fuar, dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. YTÜ Yıldız Teknopark liderliğinde Türkiye'nin önde gelen kurum ve şirketlerin temsilcilerinin yerlerini aldığı fuara; YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci katıldı.

YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, ShiftDelete.Net'in sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, Gamescom ve benzeri uluslararası etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Dünyanın en büyük dijital oyun fuarında YTÜ Yıldız Teknopark ile kaç katılımcı yer

aldı? Fuardaki geri dönüşler nasıldı?

Toplamda 33 kişiye YTÜ Yıldız Teknopark ev sahipliğinde resepsiyon verdik ve 20 kişilik bir

ticari heyet ile fuara katıldık. Özellikle global oyun geliştiriciler ile kurulan iş birliktelikleri

GamesUP ekosistemi için ciddi avantajlar sağlayacak.

Yatırımcıların ilgilisini çeken ciddi oyun girişimlerimiz oldu. GamesUP projemizle İstanbul'daki

en büyük kuluçka merkezini faaliyete geçirdik. Burada e-spor ve oyun teknolojileri alanında

girişimcilerimize; mentorlük vererek, ihracat yapabilecek büyümeyi sağlamalarına yardımcı

oluyoruz.

YTÜ Yıldız Teknopark'ta bulunan girişimler veya firmalar, Gamescom dışında hangi global fuarlarda yer alıyor?

CES Vegas, Web Summit Lisbon, Slush, Dubai Weif ve GİTEX, Abu Dhabi, Singapur,

Gamescom da organizasyonlara katılıyoruz.

Dünyadaki oyun sektöründe Türkiye önemli bir oyuncu ve giderek potansiyelini büyütüyor. Bu konuda oyun alanına yönlenecek gençlere ne tavsiye edersiniz?

Tavsiyem YTÜ Startup House topluluk programlarını yakından takip ederek katılmaları. GamesUp bu programlardan bir tanesi. Nitelikli iş kaynağı ve keyifli bir gelecek için fırsatları yakından tanıma şansı elde etmiş olurlar.

Fikirleri ürünlere dönüştüren girişimcilere kapılarımızı açtığımız için bu anlamda yaptığımız iş çok önemli. GamesUP ile girişimcilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyoruz. Globalleşmeyi önemsiyoruz ve bu doğrultuda girişimcilerimiz ile destek verdiğimiz şirketleri, bu tür kapsamlı organizasyonlarda bir araya getirmeye devam edeceğiz ve Türkiye'de daha fazla başarılı oyun şirketi ve unicornları dünya sahnesine çıkaracağız

YTÜ Yıldız Teknopark girişimcilere hangi olanakları sağlıyor?

Bizim sunduğumuz olanaklar, oyun geliştirmek isteyen herkese ev sahipliği yapıyor oluşumuz. Hem yatırım yapıyoruz hem de mentörlük veriyoruz. YTÜ Startup House çatısı altında ofis imkanı da tanımlayarak destek oluyoruz.

Köln etkinlikleri kapsamında, oyun alanında firma temsilcileri katma değerli ticari iş birlikleri yaparken, bilişim sektöründe faaliyet gösteren yerli oyun şirketleri ise YTÜ Yıldız Teknopark ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya gelecek. Resepsiyona Türkiye'den resmi kurum temsilcileri olmak üzere, Türkiye'nin önemli şirket ve üniversiteleri de katılacak. Resepsiyon yemeğinde yeni iş birliklerinin oluşturulması ve var olan ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.