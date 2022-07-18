Dünyanın en büyük drone "otoyolu" kuruluyor

Birçok ülke, insansız hava araçları konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladı. İngiltere, dünyanın en büyük otonom drone otoyolu için düğmeye bastı. Oluşturulacak güzergah, dünyanın en büyük drone otoyolu ünvanına sahip olacak.

İngiltere, otonom drone otoyolu kuruyor

Karayolunda olduğu gibi havacılık sektöründe de araçlar için güzergah belirleniyor. Özellikle otonom araçlar için büyük öneme sahip olan bu durum, ülkelerin gündemlerinde yer almaya başladı.

Google'dan büyük paketler için drone ile teslimat hamlesi

İngiltere, Cambridge ve Rugby başta olmak üzere kasabalar ile şehirleri biri birine bağlayan 263 km uzunluğunda güzergah oluşturacak. Skyway (hava yolu) olarak da adlandırılan bu güzergah, dronlar için otoyol görevi görecek.

Bugün açıklanan bilgilere göre, proje için 273 milyon sterlin ayrılacak. Proje kapsamında Scilly Adaları ve İskoçya'ya ilaç taşıyan drone ağı kurulacak.

İş, Enerji ve Endüstriyel Stratejiden Sorumlu Devlet Bakanı Kwasi Kwarteng, "2019 yılından bu yana ilk kez düzenlenecek Farnborough Uluslararası Hava Gösterisi'nde detayları paylaşacağız. Sektörün daha düzenli hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Geliştirdiğimiz projeler sayesinde havacılık sektörü daha fazla büyüme fırsatı yakalayacak." ifadelerine yer verdi.

Havacılık teknolojisi şirketi Altitude Angel baş işletme görevlisi Chris Forster, drone otoyolunun potansiyeline dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan Forster, "Lojistik, asayiş ve tıbbi teslimat gibi önemli alanlarda işimizi kolaylaştıracak. Bu tarz hava sahalarına erişim için talep oldukça yüksek. Afrika'da karayolu altyapısı kötü durumda olduğu için aşıların teslimatını otonom dronlar ile gerçekleştirdik." dedi.

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