Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında - Son Dakika

Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında

16.02.2021 15:32
Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında, System.String[]

Türk Mühendisleri tarafından Yalova'da üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyan çevre dostu elektrikli feribot Norveçli firmaya teslim etti.

Türk Mühendisleri tarafından Yalova'da üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyan çevre dostu elektrikli feribot Norveçli firmaya teslim etti.

Altınova'da özel bir tersane tarafından Norveç için üretilen doğa dostu feribot sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyor. Sıfır emisyonlu feribot Lityum ION bataryaları sayesinde rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 azaltıyor. Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan Bast Electric NB42, çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla geçti.

Yaklaşık 145 metre uzunluğunda Lityum ION bataryalı hibrit bir feribot olan Bast Electric NB42, sıfır emisyonlu çevre dostu gemilerin önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Seyir halinde sevk sistemine gereken gücü bataryalarından sağlayan feribot, rotasındaki gaz emisyonunu bu sayede yüzde 80 oranında azaltıyor. Ayrıca bataryalar, yolcu indirme bindirme esnasında hızlı şarj olma özelliği ile zaman kaybına yol açmadan şarj edilebiliyor.

Yurtdışı pazarlarda iddialı olduklarını belirten Yalova'daki tersanenin Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu "İhracatta 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştık. En büyük pazarımız olan Norveç'e, sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotunun teslimatını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Norveç için geliştirdiğimiz feribotların en önemli özelliği 'çevre dostu' olmaları. Yolcu feribotları arasında 4,3 MW ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan NB42, ülkenin en yoğun feribot rotası olan Moss-Horten bölgesinde hizmet verecek. Bölgede elektrikli araçlar için başlangıç noktası kabul edilen feribot ile rotanın çevresel ayak izinin önemli ölçüde azalması bekleniyor" diye konuştu. - YALOVA

Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında
Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında
Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında
Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında

Yalova, Norveç, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında - Son Dakika Ekonomi


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