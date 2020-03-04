Dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiası - Son Dakika Dünya

Dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiası

6 saat önce

Brezilya eyalet savcılığı dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiasını ortaya attı. Nisan 2017'de Amazon ormanlarının olduğu Brezilya'daki Mato Grosso eyaletinin Colniza şehrinde 9 kişi vahşi bir şekilde öldürülmüştü.

Dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiası, System.String[]

Brezilya savcılığının başlattığı bir soruşturmaya göre Amazonlar'da yaşanan seri cinayetlerin dünyanın en büyük et üretici firması Brezilyalı JBS ve en güçlü rakiplerinden Marfrig ile bağlantılı olduğu iddia edildi.


Nisan 2017'de Amazon ormanlarının olduğu Brezilya'daki Mato Grosso eyaletinin Colniza şehrinde 9 kişi vahşi bir şekilde öldürülmüştü.

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Brezilya, Amazon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:56 
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