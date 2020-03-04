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Dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiası
6 saat önce
Brezilya eyalet savcılığı dünyanın en büyük et firması JBS'in 'Amazonlar'daki cinayetlerle ilişkisi var' iddiasını ortaya attı. Nisan 2017'de Amazon ormanlarının olduğu Brezilya'daki Mato Grosso eyaletinin Colniza şehrinde 9 kişi vahşi bir şekilde öldürülmüştü.
Brezilya savcılığının başlattığı bir soruşturmaya göre Amazonlar'da yaşanan seri cinayetlerin dünyanın en büyük et üretici firması Brezilyalı JBS ve en güçlü rakiplerinden Marfrig ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
Nisan 2017'de Amazon ormanlarının olduğu Brezilya'daki Mato Grosso eyaletinin Colniza şehrinde 9 kişi vahşi bir şekilde öldürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:56
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