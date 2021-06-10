Dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS SA, bilgisayar korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödedi

NEW Dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA, şirket bilgisayarlarına sızan internet korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödediğini duyurdu.

ABD'deki taze et ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve dünyanın en büyük et tedarikçilerinden olan Brezilya merkezli JBS SA, internet sistemlerine siber saldırı gerçekleştiren hacker grubuna 11 milyon dolar fidye ödediğini doğrulayarak tam kapasite üretime tekrar başladığını açıkladı.

Şirket, teknoloji çalışanlarına ve harici siber güvenlik uzmanlarına danıştığını ve hiçbir verinin çalınmadığından emin olmak için ödeme yapmaya karar verdiğini söyledi.

JBS USA CEO'su Andre Nogueira yaptığı açıklamada, "Bu, şirketimiz ve şahsım adına verilmesi çok zor bir karardı." dedi.

JBS, geçen hafta ABD'deki dokuz sığır eti işleme tesisindeki operasyonları geçici olarak durduran ve diğer tesislerde aksamalara neden olan bir fidye yazılımı saldırısına uğramış, konuyu araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı hem REvil hem de Sodinokibi olarak bilinen Rus bağlantılı bir fidye yazılımı grubuna bağlamıştı.

ABD'e siber saldırılar son zamanlarda arttı

ABD'nin büyük ölçekli firmalarına karşı fidye yazılımı saldırılarının son iki yılda önemli ölçüde arttığı gözlemlenirken, korsanların ödemeyi kripto para olarak istemesi dikkat çekti.

Blok zincir analiz firması Chainalysis'e göre, fidye yazılımı saldırılarının kurbanları geçen yıl en az 412 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı.

Siber korsanlar, daha önce de Amerikan petrol boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'ın bilgisayar sistemlerine girerek ülkenin doğu kıyısındaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklara sebep olmuştu.

İnternet korsanları 4,3 milyon dolarlık fidyenin özellikle takip edilmesi zor olan Bitcoin üzerinden ödenmesini istemiş, Colonial Pipline bu isteği yerine getirerek bilgisayar sisteminin yönetimine tekrar sahip olabilmişti.