Son Dakika Haberleri: Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı
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Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı

6 saat önce

Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde büyük ilgi gördü.

Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı, System.String[]

Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde büyük ilgi gördü.

Filistin direnişinin simgesi haline gelen Filistin keffiyehı, El Halil kentindeki uluslararası stadyumda sergilendi. Üretimine geçtiğimiz yıl başlanan ve bin 400 metrekare büyüklüğünde üretilen, bu yıl da 3 bin metrekarelik büyüklüğe ulaştırılan keffiyeh, dünyanın en büyük keffiyehı olarak kayıtlara geçti.

Parça parça üretilen Keffiyah, El Halil'deki fabrikalarda öğrenciler tarafından birleştirildi.

(İHA)

Batı Şeria, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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