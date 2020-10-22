Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da - Son Dakika

Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da

22.10.2020 15:57
Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da, System.String[]

Tüm dünyanın merakla beklediği dünyanın en büyük futbol şovu El Clasico, cumartesi günü saat 17.00'de Camp Nou'da oynanacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği dünyanın en büyük futbol şovu El Clasico, cumartesi günü saat 17.00'de Camp Nou'da oynanacak. Barcelona - Real Madrid maçının tüm coşkusu D-Smart 77. Kanal Spor Smart ile D-Smart Go'da yaşanacak.

İlk olarak 1929 yılında oynanan El Clasico'da tarih boyunca birçok yıldız oyuncu boy gösterdi. Di Stefano'lardan Puskas'lara, Johan Cruyff'lardan Romario'lara, Zidane'dan Ronaldinho'ya ve tabii ki Ronaldo'dan Messi'ye dünya futbolunun en büyük yıldızları bu görkemli şovu yıllar boyunca daha da büyüten isimler oldu.

Kaydettiği 26 golle El Clasico tarihinin en golcü ismi olan Messi, dünya futbolunun da en iyi ismi olarak kabul edilirken, Barcelona'nın cumartesi günü en büyük kozu olacak. 26 El Clasico golünün 18'ini La Liga maçlarında atan Messi, ilk olarak Kasım 2005'te bu sahnede boy göstermişti. Messi'nin toplam El Clasico gol sayısı, Real Madrid'in mevcut kadrosunun El CLasico golü sayısıyla eşit. Barcelona'da rekorların sahibi Messi iken, Real Madrid cephesinde de kaptan Ramos en fazla El Clasico oynayan oyuncu olarak rekoru elinde tutuyor. Real Madrid'in sembol ismi, tüm kulvarlarda oynanan El Clasico'larda 44 kez forma giyerek, Messi'nin 1 maç önünde yer alıyor. 170 kez ile İspanya Milli Takımı'nın formasını da en çok giyen isim olan Ramos, geçtiğimiz sezon attığı gollerle Barcelona'nın hocası Koeman'ı geride bırakarak La Liga tarihinin en golcü savunma oyuncusu unvanını da ele geçirdi. Ramos, deneyimi ve son dönemde yaptığı skor katkısıyla Real Madrid'in en güvendiği oyuncu olacak El Clasico'da.Modric, Courtois, Busquets, Pique, Alba, Marcelo, Varane, Griezmann, Benzema, Coutinho, Kroos gibi dünya çapında birçok yıldızı barındıran karşılaşmada, son dönem Avrupa futboluna damga vuran genç  yıldız adayları da belirleyici olabilir. 17 yaşında attığı gollerle Barcelona taraftarına kendini kabul ettiren Ansu Fati, bu mücadelede Messi'nin en büyük ortağı olacak gol yollarında. Geçtiğimiz sezon El Clasico'da Real Madrid'i galibiyete taşıyan golü atan Vinicius Jr. ise Messi'den El Clasico tarihinin en genç golcüsü rekorunu da almayı başarmıştı.El Clasico'nun ne demek olduğunu hem futbolculuk dönemlerinde hem de teknik adam olarak yaşama şansına erişen nadir isimler Koeman ile Zidane arasındaki oyunda iki tarafın da çok önemli kozları olduğu aşikar.Cumartesi saatler 17.00'yi gösterdiğinde dünya futbolunun en fazla yıldız barındıran karşılaşması 'El Clasico' heyecanı başlayacak ve La Liga coşkusunu futbolseverlerle buluşturan D-Smart ve D-Smart Go, bu dev maçı naklen yayınlayacak. Saat 16.00'da El Clasico Özel programıyla sizleri maça hazırlarken iki takımdaki son haberler ve El Clasico tarihinin unutulmazları da programda aktarılacak. Cumartesi akşamı futbolun en iyilerini izlemek için D-Smart karşısına geçmeniz yeterli.Yayın Programı: Cumartesi16.00 El Clasico Özel (Canlı) Spor Smart + D-Smart Go

17.00 Barcelona - Real Madrid (Canlı) Spor Smart + D-Smart Go


Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da
Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da
Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da
Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da

El Clasico, Cumartesi, D Smart, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünyanın en büyük futbol rekabeti 'El Clasico' naklen D-Smart ve D-Smart Go'da - Son Dakika Spor

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