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Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi İstanbul'da devam ediyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi İstanbul'da devam ediyor

22.12.2021 16:32
Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi İstanbul'da devam ediyor

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan ve 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan ve 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

HUPALUPAEXPO açıklamasına göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de aralarında olduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergide seanslar, Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapasite ile devam ediyor.

NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı ve şubat ayı sonuna kadar açık kalacak NASA Uzay Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

Özellikle okul gezileriyle gelen çocuklar, sergiden hem yeni bir şeyler öğrenmiş hem deneyim alanında eğlenceli saatler geçirmiş olarak ayrılıyor.

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek "ay taşı"nın da bulunduğu sergide, aralarında Saturn V'in de olduğu roketlerin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, astronotlar tarafından giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

NASA Uzay Sergisi'ni gezmek için avantajlı bilet fiyatları 31 Aralık'a kadar sürecek. Çocuk ve öğrenci bileti 75, genel giriş bileti 90 ve aile paketleri 150, 200 ve 240 liradan satılıyor.

NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor. Serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten çevrim içi ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor.

Münir Karaloğlu, İstanbul, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi İstanbul'da devam ediyor - Son Dakika


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