Dünyanın en büyük gıda fuarında Türkiye 4'üncü büyük katılımcı

İskender GÜNGÖR KÖLN, (DHA)- Bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan, dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen 'ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı?, 284 bin metrekare kapalı alanıyla Almanya'nın Köln kentinde açıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, 315 Türk kökenli firma ile 4'üncü büyük katılımcı ülke konumunda fuara katıldığını açıkladı. İTO başkanı Avdagiç, Köln Konsolosuyla birlikte, fuar katılımcılarını stantlarında ziyaret edip sertifikalarını teslim etti. ANUGA'nın ev sahipliğini yapan Köln Belediye Başkanı Henriette Rekker, Türk standında kek yedi ve katılımcıları tebrik etti.

'KÖLN, TİCARİ AÇIDAN 2 BİN YILDIR İDEAL BİR ŞEHİR'

DHA mikrofonlarına konuşan Rekker, 'ANUGA 100 yaşına girdi. 35'inci kez Köln'de düzenliyoruz. Köln, ticari açıdan 2 bin yıldır ideal bir şehir. Birçok ülke gelip burada ürünlerini tanıtıyor, yeni ağ oluşturuyorlar. Gıda sektörünün geleceği ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Türkiye'den gelen şirketiniz beni tanıdı. Tanınmak ne güzel bir şey' dedi.

'TÜRK FİRMALARI 4'ÜNCÜ BÜYÜK YATIRIMCI'

İTO Başkanı Şekib Avdaviç, 'Türkiye, milli kapsamda İstanbul Ticaret Odası aracılığıyla, bu sene 257 firma ile buraya geldi. Ayrıca, 58 firma da müstakil olarak katıldı. Toplamda 315 Türk firması var. Ev sahibi Almanya'yı saymazsak, Türk firmaları 4'üncü büyük yatırımcı firma durumunda. Dolayısıyla, bu sektör için ortaya konan ekip, 2023 hedefi olan 40 milyar dolarlık hedefi hep birlikte gerçekleştirmek etmek için firmalarımızla beraber bu fuara iştirak ettik. Ümit ediyoruz ki, firmalarımız burada ihracatlarını artırma imkanı bulacaklar.

Her firma kendi ile ilgili bölümde yer alıyor. Organik tarım firmasıysanız organik bölümünde, içecek firmasıysanız içecek bölümünde olmanız lazım. 8 ayrı holde, firmalarımız kendileri ile ilgili bölümde bulunmasını sağladık. Bu şekilde o hole gelen gerçek alıcılarla, etkili bir şekilde bir araya gelmesini öngörüyoruz ve bu anlamda çok etkin ve geniş katılımlı bir organizasyon yaptık? ifadelerini kullandı.

'GIDA SEKTÖRÜNDEN TÜRKİYE'NİN DE PAY ALMASI LAZIM'

Fuarla ilgili açıklamalarda yapan Köln Büyükelçisi Ceyhun Erciyes, 'ANUGA fuarı, dünyanın en büyük gıda fuarlarından bir tanesi. Bu yıl, Türkiye çok güçlü bir katılımla temsil ediliyor. İstanbul Ticaret Odası organizasyonuyla, yüzlerce firmamız bugün burada. Dünyada gıda çok büyük bir sektör. Türkiye'de bundan pay alması lazım. Ürünlerinin güzel bir şekilde temsil edilmesinden çok büyük bir memnuniyet duyarız. Bizler de ticaret ataşemizle beraber devlet olarak firmalarımızın yanında olduğumuzu, destek olmaya hazır olduğumuzu gösterdik. Fuara katılan Türk firmalarımıza başarılar diliyoruz' dedi.

Fuar, 5-9 Ekim tarihleri ve 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.