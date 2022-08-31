Kokuları ayırt edebilen yapay zeka, polis köpeklerinin işini yapabilecek - Son Dakika
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Kokuları ayırt edebilen yapay zeka, polis köpeklerinin işini yapabilecek

31.08.2022 11:06

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan projeler arasında yer alan "Sağlıkta Yapay Zeka" Projesi'nden, sağlıkta olduğu kadar güvenlik alanında da yararlanılabilecek.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan projeler arasında yer alan "Sağlıkta Yapay Zeka" Projesi'nden, sağlıkta olduğu kadar güvenlik alanında da yararlanılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında, İstanbul Medipol Üniversitesinden Senanur Demirci, Nazende Yağmur Uysal ve Buse Nur Fidan'ın hocaları Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Alp danışmanlığında hazırladıkları "Sağlıkta Yapay Zeka" isimli projesi de yer aldı.

Elektrik- elektronik mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Senanur Demirci, AA muhabirine, şeker hastalığının tespiti için hazırladıkları projenin güvenlik alanında da kullanılabileceğini söyledi.

Şeker hastalarının ağzında aseton kokusu olduğunu bunun kaynağının ise keton olduğunu belirten Demirci, yapay zeka sayesinde bu kokunun tespit edilerek şeker hastalığının anlaşılabileceğini, ayrıca bozulan gıdaların, yapay zeka sayesinde tespit edilebileceğini belirtti.

Güvenlik alanında kullanılması ile projenin ileride çok önemli bir hale geleceğine işaret eden Demirci, çalışmadaki amacın, koku ve tat duyusunu yapay zekaya aktarmak olduğunu vurguladı.

Farelerden alınan koku verileri yapay zekaya yüklendi

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Demirci, şunları paylaştı:

"Fareler koku ve tat almada çok gelişmiş canlılardır. Farelerin beyinlerinin ön kısmında 10 bine yakın tat ve koku alma hücresi vardır. Bu, insanda 500'e kadar düşebilmektedir. Farelerin bu hücrelerine elektrot yerleştirerek kayıt alıp bunu yapay zekaya aktardık. Farelere kokuyu koklattığımızda hücrelerin her birinin harekete geçme zamanı ve biçimi farklı. Bu da bize bir iz oluşturuyor. Daha sonra biz bu izleri toplayarak yapay zekaya aktardık. Yapay zeka kokunun ne olduğunu biliyor. Farelerden aldığımız koku verilerini yapay zekaya koyarak kokuların ayırt edilmesini amaçladık."

Çalışmanın nerelerde kullanılabileceğiyle ilgili ise Demirci, "Kadavra köpekleri kadavra, bomba imha köpekleri bomba, bazı köpekler de uyuşturucu bulmak için yetiştiriliyor. Bu köpekleri kullanmak yerine kokular bir çipe yüklenerek insansız araçlara tanımlanabilecek. Bu araçlar da koku kaynağını tespit edebilecek." diye konuştu.

Proje ileride terörle mücadelede de kullanılabilir

Demirci, projenin savunma sanayisinde de kullanılabileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Biraz daha ileriye gidersek insanların girmesinin zor ve tehlikeli olduğu yerlere insansız araçlar sayesinde bu yapay zeka gönderilerek koku tespiti yapabilecek. Mesela teröristler yıkanmadığı için ter kokuları yoğun oluyormuş. Komutanları askerlerine 'böyle bir koku duyarsanız dikkatli olun' uyarısı veriyorlarmış. Biz de bu kokuyu çipe tanıtarak önce insansız araçları sahaya sürüp sonra askerlerin geçişini sağlayabiliriz. Bu sayede askerlerin ve canlıların güvenliğini artırmış oluruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kokuları ayırt edebilen yapay zeka, polis köpeklerinin işini yapabilecek - Son Dakika

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