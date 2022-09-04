TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

04.09.2022 09:20
TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standı katılımcıların beğenisini kazandı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standı katılımcıların beğenisini kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bugün sona eriyor.

Geride kalan beş gün boyunca katılımcılar insansız hava araçlarından su altı teknolojilerine, elektrikli otomobillerden yapay zekaya pek çok alanda geliştirilen yerli ve mili teknoloji projelerini inceleme imkanı bulunken TEKNOFEST'in paydaş kurumlarının açtığı stantlarda da birbirinden farklı etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı standında vatandaşlar sanal gerçeklik gözlükleriyle müzeleri gezdi.

Vatandaşlar "yeşilçam telefonda" standında ise Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncularla sanal olarak nostaljik telefonlarla konuştu.

Stantta verilen konserlerde ise genç katılımcılar doyasıya eğlendi.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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