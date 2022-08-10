Cumhurbaşkanının aslanları Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteylle serinliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanının aslanları Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteylle serinliyor

10.08.2022 12:44
Cumhurbaşkanının aslanları Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteylle serinliyor

Dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanlar özel kokteylle besleniyor.

Dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanlar özel kokteylle besleniyor. Buzlu et kokteyliyle hem serinleyen hem de karınlarını doyuran aslanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslanlarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 2'si dişi 4 aslan, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

CUMHURBAŞKANININ ASLANLARINA BUZLU KOKTEYL

Aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için her yıl Dünya Aslan Günü olarak kutlanan 10 Ağustos'ta, Gaziantep'te 40 dereceyi aşan sıcaklıktan bunalan Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli aslanlar buzlu et kokteyliyle serinliyor. Güneşin yakıcı sıcağından kaçarak kendileri için oluşturulan özel gölgeliğin altında yaz günlerini geçiren aslanlar bunaltıcı sıcakta buzlu kokteyliyle hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyor.

"SICAK HAVALARDA BUZLU KOKTEYL ÇOK HOŞLARINA GİDİYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkında 4'ü dişi toplam 8 aslan bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların kendilerine emanet edildiğini aktaran Özsöyler, "Biz de onlara bütün hayvanlara olduğu gibi gözümüz gibi bakıyoruz. Aslanların azalan popülasyonuna dikkat çekmek için bugün Aslan Günü olarak kutlanıyor. Bu hayvanları kırmızı ve beyaz etle besliyoruz. Özellikle de yazın sıcağından bunaldıkları için etleri onlara dondurarak kokteyl halinde veriyoruz. Sıcak havalarda buzlu kokteyl onların çok hoşuna gidiyor. Yazın günlük 3.5 kilo, kışın ise 5.5 kilo et yiyorlar" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMIZIN ASLANLARINDAN YAVRU ALACAĞIZ"

Aslanın nesli koruma altında olan bir hayvan türü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özsöyler, "Cumhurbaşkanımızın bize hediye ettiği aslanlardan sonra ziyaretçi sayımızda bir hayli arttı. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını görmeye Gaziantep'e akın akın geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle birbiriyle anlaşan dişi ve erkekleri yan yana koyarak nesillerini devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bize geldiklerinde 6 aylıklardı. Şu anda yaşları 5'i aştı. Cinsel olgunluğa da eriştiler. İnşallah Cumhurbaşkanımızın aslanlarından da yavru alacağız" diye konuştu.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanının aslanları Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteylle serinliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Video yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
11:41 Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı
11:32 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
11:10 Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı
11:08 Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 12:44:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanının aslanları Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteylle serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş