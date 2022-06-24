Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi - Son Dakika
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Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi

24.06.2022 08:29
Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi

Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

İlçede salı akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Dalaman Havalimanı'nda uçak ve helikopter yoğunluğu yaşanıyor.

Uçuşların planlandığı komuta merkezinin de bulunduğu havalimanında uçaklar, su ve yakıt ikmali yaptıktan sonra yangın bölgesine giderek su bırakıyor.

Geçen yıl Manavgat'taki orman yangınında da görev yapan Ukrayna'dan gelen AN-32 P tipi yangın söndürme uçağının da aralarında bulunduğu uçaklar, birbiri ardına havalimanından yangın bölgesine hareket ediyor.

Uçakların sürekli iniş-kalkış yapması nedeniyle yoğun bir hava trafiğinin olduğu havalimanına helikopterler de zaman zaman yakıt ikmali için geliyor.

O helikopterler arasında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mi26 tipi yangın söndürme helikopteri de yer alıyor.

Helikopterin, yangınla zorlu mücadelesine AA ekipleri de eşlik etti.

Dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopter, Dalaman Havalimanı'nda ikmal yaptıktan sonra denizden aldığı suyu alevlerin yükseldiği Bördübet mevkisine bıraktı.

Yaklaşık 2,5 saat havada kalan Mi26, 10 sorti yaparak alevlerin üzerine toplamda 100 ton su attı.

Helikopterin koordinatör pilotu Süleyman Örsel, Mi26 tipi helikopterin dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük ve en güçlü helikopteri olduğunu söyledi.

Helikopterin su kapasitesinin 10 ton olduğunu aktaran Örsel, "Yangında bu helikopter göz bebeğimiz. Su kapasitesi açısından en büyük helikopterler arasında yer alıyor. Yangınla mücadelede etkin bir rol oynadı. Gün doğumuyla zorlu mesaimize başlıyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz ama yeşil vatanı korumak bizim görevimiz. Canla başla alevlerle mücadele ediyoruz." dedi.

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Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (4) Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (4)
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Helikopter, Marmaris, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi - Son Dakika

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