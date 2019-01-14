Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Hitlerinin Kaydedildiği Küçük Amerikan Kasabası: Muscle Shoals

Dünyanın En Büyük Hitlerinin Kaydedildiği Küçük Amerikan Kasabası: Muscle Shoals

2 saat önce

Kuzey İrlandalı müzisyen Foy Vance Amerika Birleşik Devletleri'nde müzikal bir yolculuğa çıktı.

Kuzey İrlandalı müzisyen Foy Vance Amerika Birleşik Devletleri'nde müzikal bir yolculuğa çıktı. İlk durak Alabama Eyaleti'nin küçük kasabası Muscle Shoals. Dünyanın en çok dinlenen hit parçalarından bazıları bu küçük kasabadaki iki müzik stüdyosunda kaydedildi. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:40 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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