Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Jengası *tehlikeli Yıkıldı*

Dünyanın En Büyük Jengası *tehlikeli Yıkıldı*

22 dakika önce

Ben Enes Batur, Devasa büyük Jenga oynadık ortalama 5 metreyi aşan jenga oyunu gerçeğinin 10 katı büyük ve tehlikeli uzun sert tahtalarla oynadık çok riskli cezalı bir jenga oyunu 50 katlı Jenga #Jenga #DünyanınEnBüyük, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Devasa büyük Jenga oynadık ortalama 5 metreyi aşan jenga oyunu gerçeğinin 10 katı büyük ve tehlikeli uzun sert tahtalarla oynadık çok riskli cezalı bir jenga oyunu 50 katlı Jenga #Jenga #DünyanınEnBüyük, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:39 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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