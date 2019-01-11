Dünyanın En Büyük Jengası *tehlikeli Yıkıldı*
22 dakika önce
Ben Enes Batur, Devasa büyük Jenga oynadık ortalama 5 metreyi aşan jenga oyunu gerçeğinin 10 katı büyük ve tehlikeli uzun sert tahtalarla oynadık çok riskli cezalı bir jenga oyunu 50 katlı Jenga #Jenga #DünyanınEnBüyük, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Devasa büyük Jenga oynadık ortalama 5 metreyi aşan jenga oyunu gerçeğinin 10 katı büyük ve tehlikeli uzun sert tahtalarla oynadık çok riskli cezalı bir jenga oyunu 50 katlı Jenga #Jenga #DünyanınEnBüyük
, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:39 Kaynak: Youtube
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