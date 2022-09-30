Dünyanın en büyük kahve üretim merkezinden biri olan Brezilya 'nın başkenti Brazilya'da Dünya Kahve Günü kapsamında kahvenin üretim ve işleme süreçleri görüntülendi.

Kaynak: AA

Dünya Kahve Günü, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Dünya Kahve Günü - Son Dakika

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