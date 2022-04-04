Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

04.04.2022 10:33

- Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

- Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor. Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225'in de enkazı Gostomel'de görüntülendi. Ukrayna'da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN-225'in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazı görüntülendi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi
Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi
Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

YORUMLAR
500
Rusya'nın vurduğu Ukrayna'daki Antonov An-225'in enkazı AA tarafından görüntüledi Rusya'nın vurduğu Ukrayna'daki Antonov An-225'in enkazı AA tarafından görüntüledi Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement