Dünyanın en büyük kargo uçağıyla Çin'den Polonya'ya tıbbi malzeme - Son Dakika

Çin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın en büyük kargo uçağı ile Polonya'ya tıbbi malzeme gönderdi.



Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile mücadele sürüyor. Çin bu kez dünyanın en büyük kargo uçağı ile Polonya'ya tıbbi malzeme gönderdi. Dünyanın en büyük kargo uçağı olma özelliğine sahip An-225 Mriya ile Polonya'ya 7 milyon P2 tıbbi maske, birkaç yüz bin koruyucu giysi ve birkaç yüz bin koruyucu kalkan ve çok sayıda ventilatör teslim edilecek.



Altı turbo fan motoru bulunan uçak, 250 ton ağırlığında kargo taşıyabiliyor.



"19 Nisan'dan itibaren ekonomiyi çözeceğiz"



Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, hükümet tarafından uygulanan sınırlandırmaların olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade ederek, "Eğer bu sınırlandırmaları getirmeseydik her gün binlerce kişiye korona virüs yayılacaktı. 19 Nisan'dan itibaren ekonomiyi yavaşça çözeceğiz" dedi.



Polonya'da korona virüs ile mücadele kapsamında 2 kişiden fazla toplanmalar yasaklanmış, okullarda 26 Nisan'a kadar eğitime ara verilmişti. 18 yaşından küçüklerin, yanlarında ebeveynleri olmadan sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.



Polonya'da bugüne dek 7 bin 49 korona virüs vakası görülürken, 251 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN