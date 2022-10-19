Dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt'ta başladı - Son Dakika
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Dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt'ta başladı

19.10.2022 22:51

- Dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt'ta başladı Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinen Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

- Dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt'ta başladı

FRANKFURT - Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinen Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dünyanın en büyük kitap fuarı 95 ülkeden 4 binin üzerinde yayın evinin katılımıyla Almanya'nın Frankfurt kentinde başladı. Bu yıl 74'cüsü gerçekleşen fuarın ana temasını "Dünyaları Birleştiren Kelimeler", "Çevir, Aktar, Dönüşüm" başlıkları oluşturuyor. 23 Ekim'e kadar kitap severleri buluşturacak fuarda konferanslar, açık oturumlar, imza günleri gibi 2 binin üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'den gelen bireysel katılımlar ile 40 Türk yayınevi eserlerini dünyaya tanıtma fırsatı buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde organizasyonu yapılan Türkiye standının açılış resepsiyonuna Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay katıldı.

Başkonsolos Erdem Tunçer gazetecilere yaptığı açıklamada, Frankfurt'un finans yönüyle olduğu kadar fuarlar şehri olduğunu ve Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nın edebiyatın dünyaya açılan en büyük platformu olduğunu belirterek, Türkiye'nin fuara katılmasının Türk edebiyatının dünyaya açılması bakımından oldukça önemli olduğunu söyledi. Tunçer, bundan dolayı da bu fuarı çok önemsediklerini ve katılımcıların iyi bağlantılar kurmasını dilediğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da yaptığı konuşmada, kitap fuarlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nın Türk yazarların ve yayın evlerinin dünya ile bağlantıya geçtikleri önemli bir buluşma notası olduğunu söyledi.

"İstanbul dünyanın kitap başkentlerinden biri"

Fuara katılan İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türk yayıncılık sektörünün gücünü Frankfurt'tan dünyaya gösterdiklerini belirterek, uluslararası kitap ticaretinin yapıldığı fuarlarda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti. Kültür sektörünü oluşturan yayıncılığın ekonomideki payının her gün arttığını dile getiren Kuralay, İstanbul'un diğer yönleriyle olduğu gibi dünyanın fikir ve kitap başkentlerinden biri olduğunu kaydetti. Kuralay, basılı ve elektronik ortamdaki kitap yayıncılığının geleceğinin dünyanın en büyüğü olan Frankfurt Kitap Fuarı'nda şekillendiği ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın kitap fuarına bir video mesaj gönderecek. Kitap fuarını dünyanın farklı yerlerinden 4 binin üzerinde basın mensubu takip ediyor.

Kaynak: İHA
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