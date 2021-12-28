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Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da - Son Dakika

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

28.12.2021 14:49

DÜNYANIN en büyük konteynerler gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı.

DÜNYANIN en büyük konteynerler gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı.

Çin'den yola çıkan, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı. Gemi, limanda törenle karşılandı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, gemiye ismi verilen Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi Gülsün Soyuer katıldı. Gülsün Soyuer, gemi kaptanı Barbara Salvatore'ye plaket verdi.

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Asyaport'un Tekirdağ ve Türkiye'ye ilkleri getirdiğini belirterek, "En son olanı da şu anda hep birlikte görüyoruz. 24 bin konteyner kapasiteli büyük bir gemi, dünyanın en büyük gemilerinden biri, yeni nesil mega bir gemi. Hayırlı, uğurlu olsun. Hem Türkiye'mize hayırlı olsun, hem Asyaport'a hem MSC'ye hayırlı olsun. Dünyada krizlerin yaşandığı böyle bir dönemde ülkemize gelen gemilerin sayılarının artması, getirilen ve götürülen yüklerin artması hepimizi gururlandırıyor ve hepimizi büyük umutlara sevk ediyor. Ben bunları bize yaşattığı için Ahmet Soyuer'e, eşi Gülsün Soyuer'e, oğlu Emre Soyuer'e bu limanda çalışan personele, MSC'nin sahiplerine teşekkür ediyorum. MSC çok büyük bir değer katıyor, çok büyük bir katma değer katıyor, onun için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu konteynerlerin sayısı artacak ve Türkiye daha da büyüyecek" diye konuştu.

MSC Gülsün gemisi, Tekirdağ'ın ardından İspanya'nın Barselona Limanı'na hareket edecek.


Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da - Son Dakika
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