Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, yüksek navlun fiyatlarıyla karını 5 kat artırdı - Son Dakika

Kesintiye uğrayan tedarik zincirleri ve mal akışına karşın dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk'in karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 5 kat artışla 5,7 milyar dolara yükseldi.

Merkezi Danimarka'da bulunan şirket, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Temmuz- Eylül 2020'de 1,12 milyar dolar kar elde eden Maersk, yüksek navlun fiyatlarıyla bu yılın aynı döneminde karını 5 kat artırarak 5,7 milyar dolara çıkardı.

Dünya çapında dolaşımda olan 5 konteynerden birini çalıştıran Maersk, küresel okyanus tabanlı navlun talebinin, önceki yüzde 6-8 genişleme tahminini aşarak bu yıl yüzde 7-9 artacağı öngörüsünde bulundu.

Eylülde kar tahminini ikinci kez yükselten şirket, bu yıl 22-23 milyar dolar faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) bekliyor.

Salgın nedeniyle küresel ticarette arz-talep dengesinin bozulması deniz taşımacılığında lojistik sıkıntıları beraberinde getirirken, tüketici talebinin ve internet üzerinden siparişlerin artması sonucu konteyner dar boğazıyla başlayan sorunlar navlun fiyatlarında 10 kata varan artışlara neden olmuştu. Uzak Doğu-Avrupa hattında Kovid-19 öncesinde 2 bin dolar seviyesinde olan navlun fiyatları, 20 bin dolara dayanmıştı.