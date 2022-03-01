Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya hizmetlerini askıya alıyor - Son Dakika
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Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya hizmetlerini askıya alıyor

01.03.2022 14:59
Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya hizmetlerini askıya alıyor

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Ukrayna'yı işgal ettiği için Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya alacağını bildirdi.

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Ukrayna'yı işgal ettiği için Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya alacağını bildirdi.

???????Merkezi Danimarka'da bulunan şirketten yapılan açıklamada, konteyner nakliyesini askıya almanın tüm Rus limanlarını kapsayacağı, ancak gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin bunun dışında kalacağı belirtildi.

Açıklamada, "Faaliyetlerimizin istikrarı ve güvenliği, halihazırda yaptırımlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği için, gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemeleri hariç olmak üzere Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan yeni Maersk rezervasyonları geçici olarak askıya alınacaktır." denildi.

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Ukrayna, Moskova, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya hizmetlerini askıya alıyor - Son Dakika


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