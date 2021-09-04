Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti

Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace'in, Süveyş Kanalı'ndan ilk geçişi sorunsuz oldu. Kanal otoritesi, Ever Given kazasının tekrar yaşanmaması adına yaklaşık 400 metre uzunluğundaki geminin 28 Ağustos'ta geçişi için özel önlemler alındığı ifade etti.

İKİ İSME KRİTİK GÖREV

Kanalı ilk kez geçen büyük tonajlı gemiler protokolü uyarınca Süveyş Kanalı Otoritesi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, rekor düzeyde konteynır taşıdığı ifade edilen geminin geçişi sırasında baş rehber Kaptan Ali Al-Abbasi ve Kaptan Amr Fayez'i görevlendirdi.