Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Küresel Markalar Topluluğu

Dünyanın En Büyük Küresel Markalar Topluluğu

2 saat önce

SB'19 Istanbul konferansı, 'Redesigning The Good Life- İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak'temasıyla 3-4 Nisan'da Fairmont Quasar'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın En Büyük Küresel Markalar Topluluğu, System.String[]

Günümüzde pek çok marka, iyi yaşam için yeni taahhütler vermeye başladı. Markaların bu değişen manzarada rekabetçi kalmak için, yeni nesil tüketicilerle birlikte gelişmesi ve evrim geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle markaların tüketicinin iyi yaşamı için kalıplardan çıkarak, daha inovatif perspektifler ile gelecek yolculuklarını tasarlamaları gerekiyor.

Global ''Good Life İnisiyatifi'', iyi yaşamı yeniden tasarlamak için çözümler, ürünler, hizmetler sunan lider markaların platformu olarak, bu yılki İstanbul buluşmasında, oyunun kurallarını değiştiren fikirleri ve markaları bir araya getirecek.

SB'19 Istanbul konferansı, 'İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak (Redesigning The Good Life)temasıyla 3-4 Nisan tarihlerinde Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirilecek.

SB'19 Istanbul konferansı, dünyanın en büyük küresel markalarının yanı sıra yerel markalar, çok sayıda çözüm sağlayıcı, tedarikçi, iletişim ajansları, araştırmacılar, sosyal girişimciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcı ve diğer paydaşların bir araya geldiği bir platform olacak.

Bu yıl önemli yeniliklere sahne olacak SB'19 Istanbul konferansında, katılımcıların yenilikçi dönüşüm araçlarını keşfetme, çapraz-inovasyon yöntemlerine katılma, örnek olaylarla ilgili geribildirimleri paylaşma ve değişim yaratan liderler ile etkileşime geçme fırsatına sahip olacağı interaktif Hublar (Deep-Dive Hubs) düzenlenecek.

Ayrıca bu yıl konferansın ikinci gününde, global platformun fikir liderlerinden; Jenny Andersson, Philip L. McKenzie ve Thomas Kolster'ın gerçekleştireceği kreatif grup ve case study çalışmaları ile 3 farklı workshop da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:50 Kaynak: Bültenler

4 Nisan, İstanbul, Güncel
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