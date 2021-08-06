Dünyanın en büyük makam odası - Son Dakika

Dünyanın en büyük makam odası

Meydandaki makam odası ilçenin yeni cazibe merkezi oldu

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 3 yıldır ilçenin merkezi noktasındaki Adnan Menderes Meydanı'nda gerçekleşen makam odası buluşması, taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar kadar, ilçe dışından Suuçtu Şelalesi gibi ilçenin önemli turistlik yerlerini ziyaret etmeye gelen yerli turistlerin de cazibe merkezi oldu.

Gezmek için ilçeye gelen birçok insanın ilk durağı olan "meydan makam odası". Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Fotoğraf çektirip, çayımızı içip Suuçtu Şelalesi ve diğer güzellikleri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bu ilk başta bana da ilginç geliyordu. Ama şimdi alıştım galiba" dedi.

Şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi, hatta belediye binasını ortadan kaldıran Mehmet Kanar, ilçe meydanını makam odasına çevirdiği uygulama ile gönülleri fethediyor.

Makamların gelip geçici olduğunu, aslolanın gönülleri makam yapmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Mustafakemalpaşa'mızı hak ettiği yere taşımak adına vatandaşlarımıza ayna olmak, talepleri yüz yüze değerlendirmek için yalnızca randevuyu, bürokrasiyi ve kapıları değil belediye binasını ortadan kaldırdık. Makamların gerçek sahibi vatandaşlarımızla meydanda karşılıyoruz, meydan buluşuyoruz." şeklinde konuştu.