Dünyanın en büyük mobilya fuarı başladı
27 dakika önce
Dünyanın en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı.
Dünyanın en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
kapılarını açtı. Bu yıl rekor bir katılımla 120 binin üzerinde ziyaretçiyi ve binden fazla firmayı ağırlayacak olan fuar sektötün 5 milyar dolarlık ihracat hedefine de çok büyük katkılar sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:05
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