Son Dakika Haberleri: Dünyanın en büyük mobilya fuarı başladı

Dünyanın en büyük mobilya fuarı başladı

27 dakika önce

Dünyanın en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı.

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Dünyanın en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl rekor bir katılımla 120 binin üzerinde ziyaretçiyi ve binden fazla firmayı ağırlayacak olan fuar sektötün 5 milyar dolarlık ihracat hedefine de çok büyük katkılar sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:05 

İhracat, İstanbul, İnşaat Mühendisleri Odası, Mobilya Fuarı, Ekonomi
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