Dünyanın en büyük örtüaltı fuarı başladı

DÜNYANIN en büyük seracılık fuarı olan Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı (Growtech), Antalya'da 19'uncu kez kapılarını açtı.

Antalya Expo Center'da 27-30 Kasım tarihleri arasında 4 gün sürecek olan fuar, yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda düzenleniyor. Fuar; sera ve sulama teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve koruma, tarım makineleri ve hayvancılık olmak üzere toplam 5 kategoride 32 ülkeden 850'yi aşkın katılımcı markaya ev sahipliği yapıyor.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er , fuarı bu yıl 130'dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Engin Er, bireysel katılımların yanı sıra Hollanda İspanya , Çin, Güney Kore , Mısır ve Afrika 'dan milli katılımla ülke bazında temsil olduğunu söyledi. Fuarda, Ticaret Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizasyonuyla Alım Heyeti Programı'nda ikili iş görüşmeleri yapıldığını da anlatan Er, Yunanistan Tunus ve Ürdün 'den üst düzey temsilcilerin Growtech katılımcılarıyla önemli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Growtech'in Türk tarımının global markası ve dünyanın en büyük seracılık tarım sektörü fuarı olduğunu belirten Er, "Türk seracılığının geleceği için üreticilere profesyonel bir bakış açısıyla yeni fırsatlar sunacak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera A.Ş.'nin ilk defa Growtech'te tanıtılması bizi gururlandırdı. TK Sera A.Ş.'nin sektör ve ülke ekonomimize çok şey katacağına inanıyoruz. Growtech olarak, bu yıl pek çok sektörü geride bırakarak büyümeye ve gelişmeye devam eden Türk tarımına ve sektörümüze yeni pazarlar sunmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

YERLİ TOHUMDA İLK KADIN

Tarım sektörüne yönelik en yeni teknolojiler, tohum çeşitleri, üretim metotları ve örnek ürünlerin sergilendiği fuara katılan sertifikalı tohum üreticisi Petektar Tohumculuk Genel Müdürü Büşra Yapıcı, Ar-Ge çalışmalarına 2000'li yıllarda başladığını ve 9 yıl sürdüğünü belirtti. Yapıcı, "2009 yılı sonunda ilk çeşidimiz olan silo hıyarı çıkardık. O dönem silo hıyarda hiç yerli tohum yoktu. Tescile gittiğimde bakanlıktaki arkadaşlar alkışladı ve 'İlk defa bir bayan geldi, bayan girişimcisin ve yüzde 100 yerli tohum üretiyorsun. Yurt dışı bağlantın, ortaklığın yok, tek başına yapıyorsun bu işi' dediler. Ben o zaman tek olduğumu anladım. Zamanla taleplere göre domates, hıyar çeşitlerinde yurt dışı pazar taleplerini de karşılamak amacıyla ıslah metotlarımız değişti. Şu anda 5-6 türde çalışmalar yapıyoruz. İhracatımız son üç yılda çok hızlandı. 4 yıl önce denemesini verdiğimiz çeşitler şu anda meyve vermeye başladı. En fazla Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz, Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz" diye konuştu.