Fransa'da kuraklık patates hasadını vurdu - Son Dakika
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Fransa'da kuraklık patates hasadını vurdu

27.08.2022 13:38
Fransa'da kuraklık patates hasadını vurdu

Dünyanın en büyük patates ihracatçılarından Fransa'da patatesin hasadında kuraklık nedeniyle bu yıl en az yüzde 20'lik düşüş olacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük patates ihracatçılarından Fransa'da patatesin hasadında kuraklık nedeniyle bu yıl en az yüzde 20'lik düşüş olacağı belirtildi.

France Bleu'nün haberine göre, yazdan bu yana süren tarihi kuraklık, ülkenin en büyük gıda ihracat kalemlerinden biri olan patatesin hasadında "felakete" yol açtı.

Fransa Ulusal Patates Üreticileri Birliğinden (UNPT) yapılan açıklamada, kuraklığın yol açtığı nedenlerle bu yıl patates hasadının en az yüzde 20 azalarak son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

1,5 milyon ton hasat kaybı

Üreticinin kaybının 200 milyon avrodan fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, UNPT'nin Fransa'nın "dünyanın önde gelen patates ihracatçısı konumunu koruması ve önlemler alınması için" Tarım Bakanı ile "acil görüşme" talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yılki hasadın en az 1,5 milyon ton düşeceği, üreticilerin kaybının yüzde 30'u geçerek yüzde 50 civarında olabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan, patates hasadındaki yüksek düşüş nedeniyle fiyatların tavan yapacağı ifade ediliyor.

Ülkede markette satın alınan 1 kilogram patatesin ücretinin yüzde 20'sinin üreticiye, yüzde 50'sinin tedarikçilere harcandığı aktarılıyor.

Fransa 2021'de 8 milyon ton patates üreterek 4 milyar avroluk ciro elde etti.

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Kaynak: AA

İhracat, Fransa, Güncel, Son Dakika

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