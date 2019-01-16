Dünyanın en büyük satranç buluşmasında geri sayım başladı.TSF, 7 bin kişilik 'Türkiye buluşması' havasında geçen şampiyonalar ile dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin 600 sporcunun katılacağı "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları"20–26 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Sporcu ve ailelerinin de katılımıyla yaklaşık 7 bin kişilik dev spor şölenine dönüşecek şampiyona, 7'den 70'e farklı yaş kategorilerinde zorlu şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.

TSF Başkanı Gülkız Tulay "Her yıl Antalya'da bir Türkiye buluşması organize ediyoruz" diyerek heyecanlı olduklarını dile getirdi. Satrancın evrensel ve engel tanımayan bir spor olduğunu vurgulayan Tulay, "7'den 70'e tüm satranç severler çok heyecanlıyız. Antalya'da bayram havasında kıyasıya bir mücadeleye şahit oluyoruz. Türkiye'de satranca olan ilginin ne kadar arttığını bu Türkiye buluşmasında net olarak gözlemleyebiliyoruz. Türkiye satrançta buluşacak" diye konuştu.

7'DEN 70'E HER YAŞTAN SPORCU MÜCADELE EDECEK

Şampiyonalar, 20 Ocak Pazar günü Antalya Granada Otel'de düzenlenecek törenle başlayacak. Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 7-12 yaş kategorisinde 1890, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 13-18 yaş kategorisinde 630 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda 82 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 600 sporcu şampiyonluk için ter dökecek. 2019 yılının yaş kategorilerine göre Türkiye Şampiyonları, 26 Ocak Cumartesi günü yapılacak törende açıklanacak.

ŞAMPİYONADA "EN İYİLER" HAMLE YAPACAK

Ankara'dan, 2018 yılında 13 yaş kızlar kategorisinde, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Şampiyonası'nda en iyi kız sporcu ve 2018 yılında 12 yaş kızlar kategorisinde Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda dördüncülüğü elde eden Çisel Anaçoğlu da şampiyonada yerini alacak. Yine geçtiğimiz yıldan farklı yaş kategorilerinde şampiyonlukları olan Ali Arda Pınar, Ela Aslan, Zeynep Acar, Efe Yalçınkaya, Ela Bursalı, Kerem Erten, Elif Zeren Yıldız, Taha Özkan, Dila Baloğlu, Safiye Öykü İnce, Kayra Kemer de şampiyonada mücadele edecek iddialı isimler arasında. Ayrıca Antalya'da şampiyonaya, "Sevgi Evleri Projesi" ile satrançla tanışan Elazığ ve Bingöl'den gelen sporcular da katılacak.

81 ŞEHİR 2600 SPORCU 7 BİN KİŞİLİK DEV ORGANİZASYON

TSF olarak 2019'a büyük bir organizasyon ile başladıkları belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyona öncesinde şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz hep daha çok insanı satranç ile tanıştırmak ve satrancı hayatlarının bir parçası haline getirmek. Şampiyonalarımızla, 81 şehirden 2600 sporcunun ve ailelerinin katılımı ile yaklaşık 7 bin kişi Antalya'da olacak. Bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Projelerimiz, çalışmalarımız, emeklerimiz karşılığını veriyor. Katılım rekorları kırıyor, dünyadaki satranç otoritelerinin takdirini topluyor, dünyanın her yerinde başarılara imza atıyoruz. Değerli sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın katkıları ile kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Satranç, dokunduğu herkesi birleştiren ve bütünleştiren bir spor. Şimdi tüm Türkiye'yi birleştirecek. Muhteşem bir mücadeleye eşlik edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."