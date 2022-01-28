Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika

2 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 51. ISM 2022 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından gerçekleşecek.

Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek olan, 51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, katma değeri yüksek ürünler, markalaşma ve kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜYELERİMİZ ÇOK BAŞARILI

Türkiye'deki üretici ve ihracatçı üyelerin, ambalajlama konusunda kısa sürede ilerleyerek başarılar elde ettiklerini kaydeden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Okutur, "Günümüzün modern trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştiren ve pazarda yerlerini alan üyelerimiz yenilikçi çalışmalarının ve azimlerinin sonuçlarını da görüyorlar. Bu şekilde ilerleyen ihracatçılarımız ürünlerini daha katma değerli satma ve pazarlarda geniş alanlarda yer alma şansını da yakalamış oluyor" dedi.

"FUARLAR DÜNYAYA AÇILAN KAPIDIR"

İHBİR olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya pazarında yer almaları için desteklediklerini ifade eden Başkan Okutur, "ISM Fuarı dünyanın en büyük şekerleme fuarı olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. 20 yıldır katıldığımız ve başarılı anlaşmalarla, görüşmelerle geri döndüğümüz ISM Fuarı, bizim ve Türkiye'deki ihracatçı firmalarımız için çok önemli bir fuar. Buraya çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. 2020 yılında 50. kez düzenlenen fuar, 1.774 katılımcı ile 120 bin m2'lik alanda gerçekleşti ve fuarı 37 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında salgın ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye'den 76 firma ile geniş bir alanda katılım sağlamaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Kadın girişimciler projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Haluk Okutur, konuyla ilgili şunları söyledi: "

Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak başlattığımız 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' projesi kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda sayımız 60'a ulaştı. Geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlenen Türkiye'den 40 firmanın yer aldığı Yummex Middle East 2021 şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarında kadın girişimcilerimize ürünlerini tanıtmaları ve dünyaya açılmaları konusunda destek olmuştuk. Bu ay da dünyanın en büyük şekerleme fuarı ISM 2022'de kadın girişimcilerimiz ürünlerini tanıtarak dünya pazarına açılacaklar. Diğer fuarda olduğu gibi burada da alacakları sipariş ve ihracat haberleriyle ülkemize döneceklerine eminim Birlik olarak kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz."