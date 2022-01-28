Üye Girişi
Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak'ta kapılarını açıyor

28.01.2022 08:49
Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak'ta kapılarını açıyor

2 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 51. ISM 2022 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından gerçekleşecek.

2 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 51. ISM 2022 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından gerçekleşecek.

Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek olan, 51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, katma değeri yüksek ürünler, markalaşma ve kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜYELERİMİZ ÇOK BAŞARILI

Türkiye'deki üretici ve ihracatçı üyelerin, ambalajlama konusunda kısa sürede ilerleyerek başarılar elde ettiklerini kaydeden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Okutur, "Günümüzün modern trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştiren ve pazarda yerlerini alan üyelerimiz yenilikçi çalışmalarının ve azimlerinin sonuçlarını da görüyorlar. Bu şekilde ilerleyen ihracatçılarımız ürünlerini daha katma değerli satma ve pazarlarda geniş alanlarda yer alma şansını da yakalamış oluyor" dedi.

"FUARLAR DÜNYAYA AÇILAN KAPIDIR"

İHBİR olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya pazarında yer almaları için desteklediklerini ifade eden Başkan Okutur, "ISM Fuarı dünyanın en büyük şekerleme fuarı olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. 20 yıldır katıldığımız ve başarılı anlaşmalarla, görüşmelerle geri döndüğümüz ISM Fuarı, bizim ve Türkiye'deki ihracatçı firmalarımız için çok önemli bir fuar. Buraya çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. 2020 yılında 50. kez düzenlenen fuar, 1.774 katılımcı ile 120 bin m2'lik alanda gerçekleşti ve fuarı 37 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında salgın ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye'den 76 firma ile geniş bir alanda katılım sağlamaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Kadın girişimciler projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Haluk Okutur, konuyla ilgili şunları söyledi: "

Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak başlattığımız 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' projesi kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda sayımız 60'a ulaştı. Geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlenen Türkiye'den 40 firmanın yer aldığı Yummex Middle East 2021 şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarında kadın girişimcilerimize ürünlerini tanıtmaları ve dünyaya açılmaları konusunda destek olmuştuk. Bu ay da dünyanın en büyük şekerleme fuarı ISM 2022'de kadın girişimcilerimiz ürünlerini tanıtarak dünya pazarına açılacaklar. Diğer fuarda olduğu gibi burada da alacakları sipariş ve ihracat haberleriyle ülkemize döneceklerine eminim Birlik olarak kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz."


YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika


Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13

Son Dakika Haberleri
08:42 Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi
08:39 Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?
08:18 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı! Davutoğlu, Millet İttifakı'nı bölmek mi istiyor?
08:07 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:03 Ekrem İmamoğlu'nun avukatları MOBESE görüntülerinin soruşturulması için savcılığa dilekçe verdi
07:58 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa, Emniyet'e, Valilik'e seri başvuru!
07:53 Güncel döviz kurları! Dolar ne kadar? Euro bugün kaç lira?
07:49 Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar mola verdi, hafta sonu bulutlu
07:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni
01:07 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 08:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük şekerleme fuarı 30 Ocak'ta kapılarını açıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement