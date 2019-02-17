Dünyanın En Büyük Şirinler Buluşması Rekor Kırdı
1 saat önce
Almanya'nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Almanya
'nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler
kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:52
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