Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Büyük Şirinler Buluşması Rekor Kırdı

Dünyanın En Büyük Şirinler Buluşması Rekor Kırdı

1 saat önce

Almanya'nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

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Almanya'nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:52 

Dünya
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