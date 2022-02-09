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"Dünyanın en büyük siyah elması" 3 milyon 161 bin sterline satıldı - Son Dakika

"Dünyanın en büyük siyah elması" 3 milyon 161 bin sterline satıldı

09.02.2022 21:13
"Dünyanın en büyük siyah elması" 3 milyon 161 bin sterline satıldı

"Dünyanın en büyük kesim siyah elması" olarak bilinen değerli taş, kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı.

"Dünyanın en büyük kesim siyah elması" olarak bilinen değerli taş, kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı.

İngiliz müzayede evi Sotheby's'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde yaptığı açık artırma tamamlandı.

"Enigma" adı verilen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen siyah elmas, 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı. İsmi açıklanmayan alıcı, kripto para kullandı.

Eski sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra 555,55 karatlık son halini aldı.

Orta Doğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyordu.

Amerika Değerli Taşlar Enstitüsünce (GIA) "dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması" olarak gösterilen ve 2006'da da Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük kesim elması" olarak giren Enigma, en güçlü elmaslar arasında yer alıyor.

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Değerli taşlar, Kripto, Enigma, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın en büyük siyah elması' 3 milyon 161 bin sterline satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dünyanın en büyük siyah elması" 3 milyon 161 bin sterline satıldı - Son Dakika
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