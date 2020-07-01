Dünyanın en büyük takı üretim tesisi Kahramanmaraş'ta açılıyor

TAKI üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada olan Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyelerinin bir araya geldiği 107 bin metrekarelik kapalı alana sahip Altınşehir yapıldı. Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hacı Mustafa Öz, 325 altın takı atölyesinin bulunduğu Altınşehir'in dünyada bir örneği olmadığını belirterek, "Altınşehir; kuyumcu imalathanelerinin bir arada olduğu, metraj olarak, kapasite olarak dünyanın en büyük altın üretim tesisi" dedi.

İstanbul'dan sonra en çok altın takının üretildiği Kahramanmaraş'ta bulunan yaklaşık 500 atölyede 24 ayar saf altın işlenerek yüzük, küpe, gerdanlık, bilezik gibi takı ve aksesuara dönüştürülüyor. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan sektör, yakında kapılarını açacak olan Altınşehir ile tüm dünyada adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 325 üyesi bulunan Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından 2016'da temeli atılan Altınşehir tamamlandı ve yakında takı üretimine başlıyor.

BAKANLIK DESTEĞİYLE 125 MİLYON TL'YE YAPILDI

40 bin metrekare arsa üzerine 17 Aralık 2016'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Altınşehir, 125 milyon TL'ye mal oldu. Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 67 milyon 101 bin TL'sini yıllık yüzde 1 faizle kredi desteği verdiğini ve üyelerin bu krediyi 15 yılda ödeyeceğini söyledi.

TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN DONANIM MEVCUT

Altınşehir'in sadece kuyumcu atölyesinden ibaret olmadığını belirten Hacı Mustafa Öz, "Buranın yaklaşık 23 bin metrekare kapalı otoparkı, 325 adet kuyumcu imalathanesi. Bunlar; 100 metrekare, 200 metrekare ve 400 metrekareden oluşan iş yerleri. Bunun haricinde kompleksimiz içinde ihtiyacımız olan lokanta, kafe, kasap, manav gibi sosyal ihtiyaçlarımız için 32 iş yeri mevcut. Haricen idari kısım ve idari kısımla olan ticari bölümle birlikte 363 iş yeri bitmiş ve taşınmaya hazır halde. Bu imalathanelerin dışında bin 200 kişilik bir toplantı salonumuz var, dışarıdan gelecek alım heyetleri için 36 yataklı bir misafirhanemiz var 5 yıldızlı otel donanımında" diye konuştu.

'BÖYLE BİR TESİS DÜNYADA YOK'

Altınşehir'i yapmadan önce kuyumculuk sektörüyle ilgili altyapı sorunun bir fizibilitesin çıkardıklarını belirten Öz, burada bir kuyumcu imalathanesinde olması gereken altyapının tamamını uyguladıklarını kaydetti. Öz, şunları söyledi:

"Elektrik, doğal gaz ve diğer altyapıların tamamı kuyumcu imalathanelerine göre tasarlandı. Burada insanların daha kaliteli ve daha özel tasarımlar üreteceğini umuyorum. Biz, tüm kuyumcuları Kahramanmaraş'ta ağırlamak istiyoruz. Bizim ürün yelpazemizi burada görmelerini istiyoruz. Biz şunun farkındayız. Pandemi olayından önce yurt dışından ziyaret edenler oldu, özellikle İtalya, Almanya gibi ülkelerden, Dubai'den gelenler oldu. Böyle bir tesis dünyada yok, örneği de yok. İstanbul'da Kuyumcukent var ama kuyumcular için sıfırdan yapılmış bir site değil, altyapı ve donanım eksiklikleri var, kuyumcu atölyesine göre tasarlanmış imalatlar değil. Dünyada da pek böyle bir örneği yok. Bunu biz hayal ettik ve tam donanımlı bir kuyumcu imalathanesi, kuyumcu fabrikası yaptık. Onun için benim gezdiğim ülkelerde bunun örneğini göremedim. Altınşehir'in dünyada bir ilk olduğunu düşünüyorum. Altınşehir; kuyumcu imalathanelerinin bir arada olduğu, metraj olarak, kapasite olarak dünyanın en büyük altın üretim tesisi."

'DÜNYACA KABUL EDİLMİŞ AKREDİTASYON SERTİFİKASI VERİLECEK'

Aynı zamanda Kahramanmaraş Kuyumcuları Odası Başkanı da olan Hacı Mustafa Öz, Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyelerindeki istihdam sayısının piyasanın hareketliliğine göre 3 bin ile 5 bin arsında değiştiğini, Altınşehir'in açılmasıyla bu rakamın 7 bine çıkacağını söyledi. Öz, yakın bir zamanda kapılarını açacak olan Altınşehir'in en önemli özelliklerinden birinin de gemoloji laboratuvarı olacağını söyledi. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası olarak hazırladıkları ve Avrupa Birliği tarafından da kabul edilen 3 milyon 876 bin 590 Euro'luk proje kapsamında kurulacak laboratuvarda yer alacak olan makinelerin ihalesinin yapıldığını belirten Hacı Mustafa Öz, "Eğer dünyaya açılmamız gerekiyorsa buradan mutlaka sertifikalı ürünler çıkarmamız gerekiyordu. Altınşehir'in idari binanın içinde bu proje kapsamında bir gemoloji laboratuvarı ve ayar evi oluşturacağız. Dünyaca kabul edilmiş akreditasyon sertifikasıyla hizmet verecek. Bizim burada verdiğimiz ayar kontrolleri dünyanın her yerinde geçerli olacak. Aynı zamanda değerli ve yarı değerli taşlar içinin vereceğimiz sertifikalar da dünyanın her yerinde geçerli sertifikalar olacak."