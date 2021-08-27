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Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti

27.08.2021 11:05
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı 2 günde 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı 2 günde 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Şanlı zaferin 950. yıl dönümü için yurdun dört bir yanından ve birçok ülkeden Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, dönüş yolculuğunda İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı mezarlıkta şehitler için dua edenler, tarihe yön veren destanı yazan ecdadın, her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi.

Aralarında birçok ülkenin diplomat ve temsilcilerinin de bulunduğu ziyaretçiler, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar, oymalarıyla birbirinden değerli 8 bin 122 mezar taşının bulunduğu mezarlıkta fotoğraf çektirdi.

Kazı çalışmaları son 10 yılda hızlandı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AA muhabirine, 210 bin metrekarelik dünyanın en tarihi Türk-İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, 1960'lı yıllardan bu yana yürütülen kazı çalışmalarının son 10 yılda hızlandığını söyledi.

10 yıllık süreçte 8 bin 122 mezar taşı tespit ettiklerini ve bunlardan 4 bin 450'ye yakın mezarın konservasyon ve kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yazgı, "Mezarların kitabelerini oturttuk ve bunlarla ilgili hızlı bir yayın çalışmasına başladık. Amacımız tüm dünyada bu özel mezarlığın hak ettiği yeri bulması. Türk İslam aleminde Kubbet-ül İslam dediğimiz çok önemli bir mekan. Dönemin en önemli kültür, sanat ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamındaki merkezlerinden biri. Aynı zamanda taş işçiliği anlamında da Anadolu'da İslam eserlerinin yapılmasında usların yetiştirdiği özel bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Mezarlığa ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Yazgı, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alınan mezarlığın hızlı bir şekilde dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye başladığını aktardı.

Okçular Vakfı, Ahlat Belediyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen etkinliklerle iki günde ziyaretçi sayısının yaklaşık 30 bine ulaştığı bilgisini paylaşan Yazgı, "Bu ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü halkımızın ecdadına olan saygısının bir göstergesi. Medyanın etkisiyle buraya ilgi arttı. Bizler de bu konuda, turizm anlamında bir destinasyon oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Kazı çalışmalarında önemli bulgulara rastlandı"

Mezarlıkta yürütülen kazı çalışmalarında 19 çocuk mezarı alanı tespit edildiğini kaydeden Yazgı, "Bunlar yan yana konulmuş. Bir doğal afet ya da bir salgında ölen çocukların defnedildiği yer olduğunu düşünüyoruz. Bu tür farklı deşifrelerle bu mezarlığın gerçek kimliğini tüm Müslüman alemine yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yazgı, şöyle konuştu:

"Prof. Dr. Adnan Çevik hocamızın öncülüğünde yaklaşık 50 kişilik bir uzmanla yürütülen yüzey araştırması şimdi daha derinlere doğru gidiyor. Savaş arkeolojisi anlamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çok önemli detaylara vakıf olmaya başladık. Savaşın nerde yapıldığı, Alparslan'ın otağını nerde kurduğu tüm detaylarıyla inceleniyor. Şu an belli objeler bulundu. Onların laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Çok güzel güzel çalışmalarla inşallah yakın zamanda da hem bilimsel anlamda hem de turizm anlamında Türk halkını aydınlatan haberleri ileteceğiz."

"Türkiye'de yaşayan herkesin burayı görmesi gerekir"

Ankara'dan mezarlığı ziyarete gelen Atilla Şahin de "Ahlat, Selçuklu'nun en önemli yerlerinden biri. Malazgirt Savaşı'nda şehit olanların defnedildiği bir yer. Burası Türk ulusunun Anadolu'daki tapusudur. Türkiye'de yaşayan herkesin burayı görmesi gerekir. İnsanlar burada bir ulus için ne kadar canların gittiğini görebiliyor. Burada bir kez daha Türk olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla Elazığ'dan gelen Ziya Karasu da "Buraya çocuklarımla geldim. Burası bizi cezbetti, tüylerim dikken diken oldu. Çok güzel bir miras. Bizi biz yapan değerleri çocuklarımızın görmesini ve içselleştirmesini arzu ediyoruz." dedi.

Malazgirt, Selçuklu, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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